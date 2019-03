Patrik Biskup, Právo

Policie zatím k případu žádné podrobnosti nesdělila, pouze potvrdila, že vyšetřuje podezřelé úmrtí v nemocnici. Jak se Právu podařilo zjistit, k události došlo 17. února odpoledne na pokoji interní kliniky.

„Sanitářka nutila pacientku sníst chléb se salámem i přesto, že jí odstrkovala ruku a říkala, že nemá hlad. Přesto jí stravu opakovaně vložila do úst a poté odešla, ačkoliv pacientka měla plnou pusu a začala se dávit,“ uvedl zdroj, který zná detaily z vyšetřování.

Může to být i souhra nešťastných náhod. ředitel nemocnice

Podle něj se sanitářka do pokoje vrátila až po spuštění tísňové signalizace spolupacientky a společně se zdravotní sestrou se snažily ženě poskytnout první pomoc. Oživit se ji už nepodařilo.

„Bezprostřední příčinou smrti bylo udávení, když došlo k úplnému uzávěru dýchacích cest většími sousty jídla,“ odkázal zdroj na prvotní lékařskou zprávu.

Policisté obviněné sanitářce kladou za vinu, že jednala v rozporu se stanovenými postupy, které zakazují podávat pacientům jídlo přes jejich odpor. „V případě, že jsou krmeni, musí se sanitář před odchodem přesvědčit, že mají ústa prázdná,“ uzavřel zdroj.

„Musíme ctít presumpci neviny“

Ředitel nemocnice Václav Šimánek uvedl, že sanitářka i přes zahájené trestní stíhání dál zůstává v pracovním poměru. „Musíme ctít presumpci neviny. Pouze jsme přijali taková opatření, aby dotyčná zaměstnankyně nebyla ve styku s pacienty. Po vzájemné dohodě jsme ji přeřadili na pracoviště, kde sterilizuje nástroje,“ řekl Šimánek s tím, že jde o dočasné nařízení, které potrvá až do pravomocného rozhodnutí soudu.

Rezolutně však odmítl, že by se ze strany sanitářky, která vykonávala pomocné zdravotnické práce, jednalo o brutální chování. „To v žádném případě. Může to být i souhra nešťastných náhod. Musíme koukat na to, že šlo o velmi starou pacientku, která byla těžce nemocná, prakticky v poslední fázi svého života. Nechal bych to na soudních znalcích, kteří zpracují posudky v rámci policejního vyšetřování,“ řekl dále šéf nemocnice.

K obviněné sanitářce dodal, že po pracovní stránce s ní nikdy nebyly žádné problémy. „Byla řádně proškolena a absolvovala veškeré kurzy, které měla mít,“ uzavřel Šimánek.