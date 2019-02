Petr Marek, Právo

Ženu, která pracovala jako servírka v jeho pohostinství, měl podle obžaloby poprvé přinutit k orálnímu sexu 6. listopadu 2017, kdy ji pozval do bytu k vyřešení schodku v tržbě. „Snažil se ji vlákat do koupelny a požadoval po ní pohlavní styk. Když odmítla s tím, že má menstruaci, donutil ji k orálnímu sexu s ejakulací do úst,“ uvedla státní zástupkyně.

Podruhé se měl podobného jednání dopustit v blíže neurčené době mezi 11. a 19. listopadem téhož roku v jeho hostinci. „Lehl si tam na podlahu, sundal trenky, přitáhl hlavu poškozené a ta ze strachu z dluhu a ztráty zaměstnání s ním vykonala orální sex s vyvrcholením opět do úst,“ dodala žalobkyně.

Dostál obžalobu v celém rozsahu odmítl. „Necítím žádnou vinu v této kauze. Vše je vykonstruované. Nešlo o sexuální nátlak, ale o pomstu. Jejím motivem byla snaha zakrýt zpronevěru a krádeže, kterých se jako servírka dopustila. Připravila mě asi o dvaadvacet tisíc korun,“ uvedl muž, jenž kvůli obvinění rezignoval na post radního, aby nedával záminku k útokům na samosprávu. Zůstal jen řadovým zastupitelem, stejně tak členem ODS.

Ve vztahu k prvnímu žalovanému skutku připustil, že ve uvedeném bytě s poškozenou byl. K ničemu tam však podle něj nedošlo. „Šel jsem tam odvzdušnit topení. Ona přišla za mnou vyřešit dluh. Deset minut jsem telefonoval a pak po dalších asi dvou minutách jsme z bytu odešli a já ji pak odvezl domů. Nebylo to ale 6. listopadu, nýbrž 23. října,“ prohlásil Dostál.

V druhém případě připustil jen to, že ženu jednou do hospody přivezl autem. Měla prý ten den směnu. „Žádný incident se tam však nestal, navíc to bylo už 30. října, nikoliv v období, o kterém hovoří obžaloba,“ zdůraznil Dostál a dodal, že dluh, co vůči němu poškozená měla, s ní poté, co ji 3. prosince 2017 z práce vyhodil, už neřešil.

Obžalovaný se stal přerovským radním po zvolení zastupitelstvem loni 5. listopadu. O obvinění se začalo veřejně mluvit na dalším jednání zastupitelstva 19. listopadu, kdy na něj upozornili opoziční zastupitelé. Dostál poté rezignoval loni 6. prosince, kdy už byla podána žaloba.