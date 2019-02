Matěj Říha, Právo

V běžném vězení v Jiřicích na Nymbursku strávil pouze čtyři měsíce. Zbytek z tříletého trestu si může odpykat na stejném místě, ale ve speciálním, takzvaném otevřeném vězení, kde vybrané vězně nehlídá ozbrojená ostraha. Nejsou také obklopeni mřížemi či ostnatými dráty.

Urbánek nastoupil do vězení loni v září. Potrestaný byl poprvé. Stejně jako většina nově příchozích odsouzených byl nejprve zařazen do oddělení se střední ostrahou. Pak ale podle zdroje Práva začal v hierarchii věznice velmi rychle stoupat výš.

Nejprve se za tři měsíce dostal na oddělení s nižším stupněm zabezpečení, ačkoliv by to podle vnitřního řádu věznice mělo trvat dvojnásobně dlouho.

Postoupil za poloviční čas



Vězni totiž mají nárok na posun na základě hodnocení jejich chování, které se dělá každé tři měsíce, a postoupit mohou až po dvou hodnocených obdobích, tedy po šesti měsících ve vězení.

Urbánkovi se to povedlo za poloviční čas. O měsíc později se pak v rámci nejnižšího stupně zabezpečení dostal do projektu otevřené věznice.

Vězeňská služba se nemůže vyjadřovat k případům konkrétních vězňů. Její mluvčí Petra Kučerová však naznačila, že přesuny vězňů mohou být i rychlejší, než určuje řád věznice. Jde třeba o případy, kdy odsouzený plní nadstandardně stanovený program a bez problémů dodržuje vězeňský řád.

Pomoci může také speciální nástroj SARPO, který u odsouzených vypočítává možná rizika, hodnotí je a dozorcům pomáhá při stanovování, do jakého oddělení mají být umístěni. V takových případech může dřívější návrh na přeřazení vězně podat odborná komise.

Dozorci je nekontrolují

To se podle informací Práva stalo i v případě Urbánka. Komise vyzdvihla třeba to, že plní stanovený program i nad rámec svých povinností. Zapojuje se do vzdělávacích a zájmových aktivit, za což byl kázeňsky odměněn. Vypracoval totiž pro vězně vzdělávací projekt, který se týkal finanční gramotnosti. Zároveň v programu působil jako lektor.

Otevřená věznice v Jiřicích funguje od roku 2017 a je pilotním projektem v Česku. Vězně má co nejlépe připravit na život na svobodě. Dalším cílem pak je snížení recidivy, aby odsouzení neopakovali trestnou činnost a znovu se do věznic vraceli.

Denní režim se od režimu v běžném vězení moc neliší. Odsouzení se řídí podle časového řádu sami a nikdo jim neříká, co mají dělat, vše je na jejich odpovědnosti. Kontrolují se navzájem a musejí také chodit do zaměstnání.

V posledním bodě je v případě Urbánka podle zdroje Práva také háček. Prozatím totiž kvůli svému zdravotnímu stavu nepracuje. Mluvčí vězeňské služby ale odmítla, že by v otevřené věznici byl někdo, kdo tam být nemá. Proti Urbánkovi zřejmě není ani délka trestu.

Do otevřené věznice by po­dle vězeňské služby měli být umístěni odsouzení, kterým zbývá do konce rok či rok a půl trestu. V případě Urbánka to jsou zhruba dva a tři čtvrtě roku. O podmíněné propuštění pak může požádat za rok.

„V otevřené věznici jsou i odsouzení, kteří mají vysokou šanci na podmíněné propuštění, což jsou ti, jejichž rizika vyplývající z diagnostického nástroje SARPO jsou nízká,“ zdůraznila Kučerová.

Napojení na Rittiga

Problém s umístěním Urbánka do otevřené věznice nevidí ani odborníci, které Právo oslovilo. „Já si myslím, že tam takový člověk patří,“ uvedla Alena Marešová, která působí na Policejní akademii.

Urbánek patřil společně s dalším podnikatelem Kamilem Jirounkem mezi zakladatele společnosti Oleo Chemical. Podle pravomocného rozsudku z firmy vyvedli 20 milionů korun prostřednictvím fiktivních smluv o poradenství, které účelově uzavřeli s karibskou firmou Cokeville Assets právníka Peter Kmetě. Také Jirounek s Kmetěm si v současnosti odpykávají tři roky vězení.

Do kauzy patřil také podnikatel Ivo Rittig, který však byl zproštěn obžaloby z toho, že si za peníze vyvedené z Olea koupil tři nemovitosti v Dubaji. Zprošťujícího rozsudku se ve­dle Rittiga dočkali jeho právníci z advokátní kanceláře MSB Legal David Michal a Karolína Babáková.

Justice se však ještě bude spletitou kauzou zabývat. Část případu, kde figuruje Rittig, bude řešit odvolací soud. Pravomocný rozsudek bude kvůli podaným dovoláním zase řešit Nejvyšší soud.