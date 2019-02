Petr Kozelka, Právo

Kabát si tak musí celkem odpykat 14 let ve vězení, jeho komplic při napadení Robert Balázs dostal čtyři roky. Kabát patřil do skupiny mladých mužů z Blanenska, které využíval americký obchodník s drogami jako kurýry při převozu hašiše do Grónska.

Mladíci s vidinou snadného výdělku několika desítek tisíc korun vozili drogy z Dánska. Někteří kurýři padli do rukou místních policistů a ze severu se vrátili s podmínkami.

Jenže případ pak začala rozplétat česká policie a kvalifikovala jej jako mezinárodní zločineckou skupinu, kde i obyčejným kurýrům najednou hrozilo až 18 let vězení. Hlava gangu české spravedlnosti utekla, zato na obyčejné kurýry dopadla tak tvrdě, že to zřejmě nikdo z nich nečekal. Kabát tak za akci, kdy se mu ani nepodařilo balíčky s drogou spolknout a odjet do Grónska, dostal 12 let.

„Bylo mi nějak blbě, takže to, co jsem tam měl, jsem sebral, dal do batohu a odvezl jsem to domů do Blanska. Tam jsem to strčil do mrazáku, něco jsem prodal, něco jsem rozdal,“ přiznal Kabát.

Vyřizovali si účty



Už tak vysoký trest mu navíc zpřísnil brněnský soud za těžké ublížení na zdraví. Kabát totiž se svým kumpánem Balázsem přepadli za bílého dne na ulici v Blansku svého známého, s kterým si chtěli vyřídit účty.

Vůbec jim nevadilo, že šel se svou přítelkyní a jejich čtyřletým synem. Do soka se pustili pěstmi i kopanci, ránu schytala i přítelkyně a jeden z kopů mířil dokonce i na dítě. Své schytal i soused z bytovky, který rodinu vyběhl bránit.

„Pokud by se podle znalce napadený aktivně nebránil, údery pěstmi a kopance na trup by vedly k vážné újmě na zdraví. Nedošlo k tomu jen shodou náhod, a nikoli vůlí obžalovaných. Jeden z obžalovaných kopl také směrem k dítěti, ránu vykryla jeho matka. Nepodařilo se ale zjistit, který z útočníků to byl, to bychom si mohli hodit mincí,“ prohlásil předseda senátu Miloš Žďárský.

Kabát se marně dušoval, že je v situaci nevinně. „To on hned šel k nám a mával klíči, já jsem se sehnul, jinak bych dostal do hlavy, tak jsem mu dal ránu, ale jen jednu. No a pak začala ta mela. Sám jsem otec, takže bych nikdy dítěti neublížil,“ hájil se.

„Dítěte jsem se nedotkl a na tu holku jsem jen křičel, ať zaleze do dveří. Pokaždé, když jsme se s poškozeným potkali, z toho byl problém. Ten den na nás začal řvát, no a pak jsme se začali mlátit. Pak ještě vyběhl soused a přerazil mi o záda koště,“ stěžoval si Balázs.

Obžalovaní mají nyní lhůtu na případné odvolání, pokud by tresty nepřijali, případem by se zabýval ještě Vrchní soud v Olomouci.