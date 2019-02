Petr Kozelka, Právo

Tchyně podle obžaloby několikrát po poučení o možných následcích křivé výpovědi na svou snachu házela špínu.

„Vědomě uvedla nepravdivé údaje o tom, že její snacha dlouhodobě zanedbává po psychické i fyzické stránce péči o své děti, vychovává je strachem z trestu a týrá svého syna, u něhož omezuje projevy jeho osobnosti. Syna prý nalíčila jako dívku a tuto fotografii umístila na Facebook, čímž degraduje jeho osobnost a snaží se ho změnit dle svých představ,“ stálo v obžalobě.

Zaklínala se dobrými úmysly

Městský soud v Brně nejdříve tchyni osvobodil, po odvolání státního zástupce ale krajský soud nařídil nové projednání. A tentokrát už justice trestala. Žena dostala roční trest s podmíněným odkladem na dva roky.

S potrestáním se ale tchyně nehodlala smířit, a spor tak putoval znovu na krajský soud.

„Chtěla jen prošetřit situaci v rodině svého syna. Snažila se popsat věci tak, jak je vnímala. V žádném případě neměla v úmyslu někoho křivě obvinit, mohla spáchat maximálně přestupek,“ tvrdil ženin advokát.

„Rozhodně o žádný přestupek nejde, obžalovaná kontaktovala policii a činila tak s úmyslem razantního postupu proti poškozeným. I průměrně inteligentní člověk ví, jaké následky může mít takové ohlášení na policii,“ kontrovala státní zástupkyně.

Sama obžalovaná se u soudu zaklínala dobrými úmysly. „Chtěla jsem jen pomoci vnukovi, a ne nikoho trestat nebo obviňovat. Vůbec mě nenapadlo, že bych mohla skončit před trestním senátem,“ hájila se tchyně.

„Jsem otevřený člověk, proto jsem skončila tady. Všechno, co jsem řekla, tak za tím si stojím a budu stát do konce života. Hlava a srdce mi nebere, že se o vnuka nikdo nezajímal, a to byl důvod, proč jsem šla na policii. Synova rodina se se mnou nestýká a odmítá se stýkat. Vyráží mi dech, že jsem se toho dožila,“ dodala.

Byla úporná

Senát v čele s Markétou Jirsovou ale neměl pro její skálopevné přesvědčení žádné pochopení.

„Obžalovaná před policií opakovaně uvedla, že se její snacha dopouští vůči synovi psychického týrání, označovala ji za psychopatku a manipulátorku a dále své obvinění rozváděla. Avšak žádné údaje, o nichž mluvila a na nichž setrvává i nyní, se neprokázaly,“ řekla soudkyně Jirsová.

Senát upozornil, že policie tchyni opakovaně poučovala o následcích křivého obvinění.

„Přesto dlouhodobě snachu osočovala, podala trestní oznámení v roce 2015, to bylo odloženo. Na policii pak šla znovu v roce 2017. Snažila se písemně, osobně i telefonicky kontaktovat lidi z okolí své snachy a snažila se je přesvědčit, že se o děti špatně stará. Byla ve svých útocích dále úporná, a to ji dovedlo až sem. Pokud si vezme ponaučení a nebude v útocích pokračovat, skončí to u podmínky. V opačném případě bude rozhodnuto o tom, že bude muset nastoupit do vězení,“ varovala soudkyně.