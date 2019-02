ok, Novinky

Žena se s údajným inženýrem seznámila loni v prosinci na internetové seznamce. Po krátké konverzaci se jí muž svěřil, že cestuje na lodi z Jižní Ameriky do Japonska a bojí se, že je mohou přepadnout somálští piráti. Na ženu zapůsobil, a tak ji požádal, zda by nemohl své cennosti a peníze poslat bezpečně do Evropy.

„Žena souhlasila s tím, že peníze mohou být převedeny na její účet. A právě při této nabídce došlo k zásadní chybě. Muž svoji novou přítelkyni požádal o zaplacení nezbytných poplatků, které jsou s převodem spojené. Žena začala postupně odesílat do zahraničí peníze,“ uvedla mluvčí policie Kamila Haraštová.

Rekordní částka



Oběť údajnému lodníkovi na jeho žádost posílala další a další peníze. Pak muž přestal komunikovat a své cennosti také neposlal. Zkušené kriminalisty zarazila celková částka, kterou žena poslala. „Při sečtení odeslaných financí se ukázalo, že její internetový vztah ji stál více než dva miliony korun! Právě takovou částku odeslala na různá zahraniční konta,“ potvrdila mluvčí.

Policie případ vyšetřuje a pachatele se snaží najít. Při těchto podvodech to však bývá velmi složité, proto Haraštová znovu apelovala na občany, aby neposílali neznámým lidem jakékoliv peníze.

„Anonymita internetu umožňuje podvodníkům jednoduše vyhledávat potenciální oběti. S obdobnými případy se policie potýká neustále. Pachatelé při komunikaci přesvědčují své nové známosti o tom, že jsou v tíživé životní situaci, a bohužel se jim to mnohdy podaří,“ uzavřela Haraštová.