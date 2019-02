Gruzínci s mikronaslouchadlem podváděli u pokeru. Dostali podmínky

Podmíněné tresty od dvou do tří let uložil v pátek tachovský soud dvěma Gruzíncům za podvod při pokeru v rozvadovském kasinu, kdy si během necelé hodiny přišli na půl milionu korun. Navíc byli oba cizinci vyhoštěni z ČR na pět let.