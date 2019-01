Patrik Biskup, Právo

Loni v létě přišel místní lékař na penzi Stanislav Masný s projektem, z něhož se starostovi šumavské vísky Janu Helíškovi protočily panenky. Chtěl založit fotbalový klub pod názvem IYFA Blue Angels, při kterém by fungovala mládežnická akademie ve Strašíně se zaměřením na hledání fotbalových talentů v rozvojových zemích, zejména v Africe.

Prý humanitární akce

Lékař tvrdil, že za devět milionů dolarů ročně od arabských sponzorů tady budou vyrůstat nejnadanější hráči, které si po dovršení 21 let rozeberou fotbaloví agenti a zajistí jim další postup v kariéře.

Jenže po půl roce je všechno jinak. Po strašínském hřišti se neprohánějí děti z Afriky a minulý týden podal Masný trestní oznámení na policii s tím, že zřejmě naletěl podvodníkovi, který od něho a dalších lidí už vylákal na rozjezd projektu desítky tisíc korun. Tím mužem má být lékařův bývalý pacient, 70letý Václav Š.

„Je to moje chyba. Naštěstí jsem zabrzdil dřív, než by z toho byl velký průšvih “ řekl Právu Masný. Muži, jehož zná přes deset let, prý věřil.

„Působil velmi věrohodně. Oslovil mě s tím, že je to vlastně akce s humanitárním podtextem. Šlo jen o to, založit klub, který bude součástí mezinárodní mládežnické fotbalové asociace. On se tvářil tak, že už má všechno předjednané, dokonce mi ukazoval i korespondenci s funkcionáři FIFA,“ vzpomínal lékař na první kontakt s Václavem Š.

V první fázi mělo dojít k rekonstrukci hřiště a stavbě tribuny se zázemím pro hráče. „Ti by potom přijeli na studentské vízum, hráli fotbal a studovali jazyk. Pobýt tady měli tři čtyři roky, vytrénovat se a pak odejít pod dohledem fotbalových agentů do světa,“ přiblížil Masný původní myšlenku, které zpočátku uvěřil. Sám se měl stát jednatelem klubu.

„Mně se to líbilo. Skončil jsem jako důchodce, měl jsem představu, že budu dělat třeba klubového lékaře. Součástí projektu byla i nemovitost k přestavbě na ubytování, což se mi hodilo, protože tady chci prodat dům včetně ordinace, který by se k tomu účelu hodil,“ dodal.

„Nechal jsem si u firem zpracovat kalkulaci na stavební práce a zařizoval administrativní věci spojené s registrací klubu. K realizaci už naštěstí nedošlo,“ konstatoval lékař.

Zlom nastal kolem Vánoc. „Dostal jsem varovný e-mail, ať si dám na toho člověka pozor, že je to lhář, který z lidí dokáže pod různými záminkami vylákat peníze. Byly tam uvedeny i konkrétní případy. On mi na to řekl, že nesmím věřit pomluvám. V tu chvíli jsem začal pochybovat,“ vybavoval si Masný.

Oplétačky s policií

A následovala další překvapivá zjištění. „Rozhodil jsem sítě a dozvěděl se věci, že mně běhal mráz po zádech. Lhal mi o sobě. V minulosti měl opletačky s policií. Dokonce mě ošálil, když jsem mu vystavoval neschopenku kvůli bolavým zádům pro údajného zaměstnavatele. Ve skutečnosti potřeboval omluvu, že se nedostavil na probační a mediační službu, kde byl pod dohledem kvůli podmíněnému odsouzení,“ uvedl dále lékař.

V tu chvíli začal tušit, jak by celá fotbalová akce zřejmě dopadla. „Rozjeli bychom nějaké stavební práce, které by měly vzbudit důvěru v realizaci projektu a které bychom neplatili. On by mezitím jako pokladník vybral peníze od sponzorů, a až by to krachlo, tak by se po něm slehla zem a já jako jediný statutární orgán klubu bych to odnesl,“ uzavřel Masný.

Z projektu neměl dobrý pocit ani starosta Strašína. „Když s tím za mnou pan doktor přišel, byl jsem z toho docela vykulený. Ukázal mi nějakou studii, jak by měl nový areál vypadat. Kromě jiného tam byly namalované černé mercedesy, jak vozí hráče na hřiště. Říkal mi, co všechno tady skoupí, kolik lidí zaměstná. Působil na mě jako naivní dítě, divil jsem se, že tak vzdělaný člověk tomu až takhle propadl,“ vzpomínal Jan Helíšek.

Už na začátku ale Masného upozornil, že obec není vlastníkem pozemku pod hřištěm, ale pouze jej využívá. „Vysvětlil jsem mu, že obec má sice od pozemkového fondu přislíben převod do svého majetku, ale do té doby nesmí pozemek pronajímat třetí osobě. S tím jsme se také rozešli,“ doplnil starosta s tím, že na přelomu loňského a letošního roku dostal zprávu, že je to celé zřejmě podfuk.

Jak Právo dále zjistilo, podezřelý Václav Š. je od pondělí ve výkonu trestu za jinou trestnou činnost. Do plzeňské věznice ho předali policisté, kteří jej na základě soudního příkazu zadrželi v Horažďovicích.