ČTK

Jedna ze skladovacích nádrží explodovala ve čtvrtek 22. března 2018 dopoledne. Při neštěstí zahynulo šest lidí, pět z nich bylo z Rumunska. Další dva lidé se těžce zranili. Výbuch v Kralupech je jednou z největších tragédií v průmyslových provozech v Česku za posledních 50 let. Škodu Unipetrol odhadl na 30 milionů korun.

Výbuch nastal v nádrži, která byla několik let mimo provoz. Sloužila ke skladování pohonných hmot vyrobených v rafinerii. Externí dodavatelé pracovali na jejím opětovném uvedení do provozu.

Nedodržený postup



„Domníváme se, že dělníci nedodrželi technologický postup. Potrubí bylo po celou dobu rekonstrukce zaslepeno, aby páry nepronikly do nádrže, ale v průběhu demontáže armatur byla záslepka odstraněna. Protože v tu chvíli nebylo zastaveno stáčení do automobilových cisteren, dostaly se páry benzinu přetlakem do nádrže pod víko, na kterém dělníci montovali armatury,“ sdělil iDNES.cz Pospíšil.

Co bylo příčinou následného vznícení, jasné není. Podle hasičů to mohla být mechanická jiskra, nebo se mohl vznítit ventilátor.

BEZ KOMENTÁŘE: Letecké záběry rafinérie, kde explodovala nádrž.

Policie případ prošetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti, zatím nikdo nebyl obviněn. Policie čeká na znalecké posudky.

Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v Česku. Roční kapacita obou tuzemských rafinerií v Kralupech a Litvínově je dohromady devět milionů tun ropy, z čehož na kralupskou rafinerii připadá 3,3 milionu tun.