Zda jde o nebezpečnou pětisetliberní pumu - pozůstatek spojeneckých náletů na konci druhé světové války - nebo třeba jen o kus starého železa, napoví až ověřovací sonda.

Pyrotechnici ji zavedou po rozednění. Pokud by v zemi skutečně byla nevybuchlá munice, muselo by být okolí nálezu v okruhu jednoho kilometru evakuováno. Munice by pak byla deaktivována a odvezena.

„Potvrdí-li sonda v příštích dnech podezření, že jde o nevybuchlou bombu, policie i další dotčené orgány začnou situaci okamžitě řešit. Město i policie jsou připraveni neprodleně všemi dostupnými prostředky (pouliční rozhlas, web města, policie, sociální sítě, média) informovat obyvatele v okolí místa nálezu a požádat je o součinnost při nutné evakuaci, která by s největší pravděpodobností proběhla v sobotu 19. ledna v brzkých ranních hodinách,” informovala Právo krajská policejní mluvčí Markéta Janovská.

„Pokud bude pyrotechniky nález munice potvrzen a bude muset nastat plánovaná evakuace dle krizových plánů, veřejnost se tuto informaci dozví nejpozději v pátek 18. ledna ve 14 hodin na webech policie a města Pardubice,“ doplnila Janovská.

Kilometrový evakuační rádius by se týkal například i frekventovaných železničních tratí nebo pardubického letiště. Především ale stovek obyvatel Svítkova.