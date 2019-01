bad, Novinky

Žena podle obžaloby porodila loni v březnu u své známé v bytě v pražských Stodůlkách po utajovaném těhotenství chlapečka. Podle žalobce se dítě narodilo živé a životaschopné. Poté podle spisu novorozeně nezjištěným způsobem udusila, dala do igelitové tašky, uklidila po sobě a z bytu odešla. Tašku s chlapečkem položila na požární hydrant v domě, vrátila se do bytu a asi po čtyřech hodinách odešla popřát svému otci k narozeninám. Policie ženu zadržela den poté.

Obžalovaná před soudem přiznala, že dítě porodila, průběh porodu si prý ale nepamatuje. „Přišlo to všechno strašně rychle, trvalo to pár minut. Co se odehrálo potom, netuším. Celou dobu, těch deset měsíců, co jsem na vazbě, přemýšlím, co se stalo,“ uvedla žena. Vybavuje si prý jen, že na ni v noci přišly porodní bolesti a praskla jí voda, zbytek si prý moc nepamatuje.

„Novorozeně nekřičelo, nehejbalo se. Pak už jenom vím, že jsem tam seděla na zemi...vedle postele ležela taška. Sebrala jsem se, vzala jsem tu tašku a chtěla jsem ji odnést z bytu,“ popisovala žena ráno po porodu. Spolubydlící její známé, která byla v době porodu v bytě, ale u soudu uvedla, že slyšela dětský pláč, který ji probudil, nicméně jej dál neřešila.

Utajené těhotenství



Před okolím dvojnásobná matka své třetí těhotenství tajila. „Nechtěla jsem, aby to okolí vědělo z důvodu, že to bylo neplánované těhotenství. Bylo to z jedné noci a měla jsem strach, že by mě okolí přemlouvalo, abych si ho nechala,“ vysvětlila soudu. „Já jsem to dítě nechtěla, chtěla jsem ho dát k adopci, aby mělo normální život,“ dodala. Nedokázala by mu prý zajistit normální zázemí, „dětství, které by si zasloužilo“.

Těhotenství se jí tajit dařilo. Její otec na policii dříve uvedl, že se viděli na Vánoce a nebylo prý poznat, že je těhotná. Pouze jednomu svému známu se přes sms svěřila, že bude „asi muset těhotenství přerušit”.

Soud bude pokračovat výslechem svědků i soudních znalců.