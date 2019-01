Patrik Biskup

V pondělí si 67letý důchodce vyslechl u plzeňského soudu další trest. Půjde na devět měsíců do věznice s ostrahou, a navíc se ještě musí podrobit ústavní sexuologické léčbě.

Podle státního zástupce Štefana Oravce se obžalovaný muž nejméně třikrát sexuálně uspokojoval před obecenstvem. „Masturboval na veřejnosti, přičemž jeho chování viděly nejméně dvě svědkyně,“ uvedl státní zástupce.

Křížek před soudem všechna obvinění popřel. Tvrdil, že ve svých letech už jako muž nefunguje. Výpovědi svědkyň označil za cílené vzhledem k jeho minulosti. „Poslední ochranné léčení jsem prodělal před třemi roky. Říkal jsem si, kdy si zase někdo něco na mě vymyslí, a taky to přišlo,“ prohlásil obžalovaný muž, který k soudu přišel o holi a kvůli špatnému dýchání musel během jednání použít inhalátor.

Moc si prý nepamatuje

Přiznal, že problém s exhibicionismem dříve měl. „Zatmělo se mi a pak jsem provedl něco, co jsem neměl. Dokonce jsem z toho měl i výčitky svědomí, sám sobě jsem si říkal troubo, co jsi to zase provedl,“ vypovídal dále důchodce s tím, že chodil na různá sexuologická léčení a bral tlumicí prášky. „Už několik let žádný problém nemám,“ dodal.

Státní zástupce Křížka obžaloval ze tří skutků, dva se měly odehrát v předloňském a loňském roce v Plzni ve vestibulu železniční stanice Plzeň-Jižní Předměstí a třetí pak také loni na vlakovém nádraží v Klatovech. U prvního z nich Křížek rovnou odmítl, že by byl inkriminovaný den vůbec v Plzni.

Masíroval jsem si přes kalhoty pravé tříslo. Dělám to, abych si ulevil od bolesti kyčelního kloubu. obžalovaný

V dalších dvou případech už sice svoji přítomnost na daném místě potvrdil, ale měl pro to své vysvětlení. „Masíroval jsem si přes kalhoty pravé tříslo. Dělám to, abych si ulevil od bolesti kyčelního kloubu,“ řekl ke druhému skutku na Jižním Předměstí.

K poslednímu obvinění v Klatovech pak sdělil, že si toho moc nepamatuje. „Byl jsem si tam vyzvednout od překupníka uklidňující léky. Tak jsem si hned jeden vzal, abych měl svět růžovější. Vím, že mě pak policajti někde v parku sebrali a strčili za katr. Zaslechl jsem, jak říkají, že mě nechají uležet. Pak mám zase okno až do doby, kdy jsem se probudil v noci v autě ještě v Klatovech. Jak jsem se do něj dostal, nevím,“ dodal Křížek.

Svědkyně Jiřina D. u soudu potvrdila, že obžalovaného vídala na železniční zastávce Jižní Předměstí pravidelně každý čtvrtek po druhé hodině odpoledne. „Měl na sobě světlý baloňák. Stál vždy na stejném místě u kontejnerů. Držel si penis, masturboval a díval se přitom na mne. Měla jsem strach. Působilo to na mě hrozně, nevěděla jsem, co mám dělat,“ vypovídala dívka, které v té době nebylo ještě 18 let.

Jaroslav Křížek u soudu

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Podle svých slov se o tom styděla někomu říci. „Jednou jsem na to upozornila dospělou ženu, která procházela kolem. Jen se zasmála a odešla. Když jsem zjistila, že taková věc lidi nezajímá, tak jsem to nechtěla vůbec řešit,“ pokračovala svědkyně.

Protože měla z muže strach, požádala spolužačku, aby ji doprovázela na vlak. „Viděla ho na vlastní oči. Chtěla, abych to okamžitě pověděla rodičům. Táta mi řekl, že mám toho muže vyfotit a zavolat policii. To jsem udělala,“ poznamenala Jiřina D.

Podle sexuologa Viliama Janáče trpí obžalovaný muž určitou formou exhibicionismu, která je nevyléčitelná a dá se pouze tlumit prášky. „Je to něco jako nemoc, u které znalci uznávají snížené ovládací schopnosti. Takto postižení lidé nejsou nebezpeční, budí jen veřejné pohoršení. Proto jsou také trestáni jen za výtržnost,“ vysvětlil Janáč.

Jak dodal, největší vzrušení a sexuální uspokojení jim přináší, když tím diváky šokují. „Jsou proto schopni i riskovat, že je někdo udá a budou za to postiženi,“ pokračoval sexuolog. Upozornil na to, že takové nápady mají muži i ve starším věku. „Za minulého režimu lidi tohoto ražení šoupli bez pardonu do psychiatrického ústavu,“ uzavřel Janáč.

Změnil si jméno

Křížek žije sám v malé vesničce na jižním Plzeňsku. Už dům, kde Křížek bydlí, působí přízračně. Nad dveřmi visí torza ptáků, zahrada je zarostlá, dvůr plný harampádí.

Je rozvedený, děti nemá. Právo zjistilo, že si před časem změnil jméno. Starostka obce se o něm odmítla bavit. „Nemám právo se vyjadřovat k jeho soukromému životu, ať dělá cokoliv a chová se jakkoliv,“ reagovala na dotaz Práva.

Podle sousedů důchodce z baráku skoro vůbec nevychází. „Většinou je zalezlý doma. S nikým se nestýká, nebaví se. Maximálně odpoví na pozdrav,“ řekl jeden z nich.

Poslední trest si Křížek odseděl v roce 2015, kdy ho soud za výtržnictví poslal do vězení na tři měsíce. Pondělní rozsudek není pravomocný, obžalovaný důchodce si nechal lhůtu pro případné odvolání.