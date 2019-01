Michael Polák, Právo

Mělo se tak objasnit, jakým způsobem se na podzim 2013 dostaly do liberecké věznice hodinky s kamerou a nahrávacím zařízením. S jejich pomocí totiž Bartákův spoluvězeň Miloš Levko pořídil videozáznamy hovorů, během nichž Barták rozvádí své plány o zavraždění bývalého šéfa vojenské tajné služby Andora Šándora, advokáta Oldřicha Choděry a pravoslavného kněze Eugena Freimanna.

Při konfrontaci soud proti sobě postavil Levkovu nevlastní dceru Terezu Tichou a někdejší kaplanku liberecké věznice Kamilu Vachovou. Tichá totiž na policii i před soudem uvedla, že hodinky s nahrávacím zařízením předala kaplance, aby je do věznice pronesla. Kaplanka to ale odmítá. Na svém si ovšem obě ženy trvaly i během konfrontace.

Hodinky, na které měl být pořízen záznam z věznice, se nikdy nenašly. Nikdo neví, kde jsou. advokátka

„Konfrontace je důkaz, který může soud provádět. Vždy probíhá tváří v tvář, z očí do očí. Jejím účelem je, aby to jedna z osob případně nevydržela ustát a bylo zřejmé, že nemluví pravdu,“ popsala smysl neobvyklého prvku soudkyně Eva Drahotová. „Za 25 let své soudní praxe jsem ji ale využila teprve podruhé,“ dodala.

Z proběhlé konfrontace u soudu se podle Evy Drahotové dá vyvodit, že jedna z obou žen, jež proti sobě vypovídaly, lže. „Pokud tedy připustíme, že jedna z nich mluví pravdu. Pokud nelžou obě,“ dodala soudkyně.

Jaroslav Barták při úterním přelíčení u Krajského soudu v Liberci

Případem plánování vražd a vydírání, které měl Jaroslav Barták osnovat, se liberecký soud zabývá už potřetí. V kauze už dvakrát uznal Bartáka vinným, naposledy v roce 2016 mu za to vyměřil patnáctiletý trest. Barták, který si už odpykává jiný dvanáctiletý trest za znásilňování a zneužívání svých asistentek, se ale proti verdiktu vždy odvolal a Vrchní soud vrátil kauzu do Liberce.

Bartákova obhájkyně Hana Riedlová už dříve uvedla, že její klient nechtěl nikoho vraždit ani vydírat. „Hodinky, na které měl být pořízen záznam z věznice, se nikdy nenašly. Nikdo neví, kde jsou. Postup policie v celé věci byl velmi podivný,“ upozornila. „A samotná myšlenka na spáchání trestného činu není trestným činem,“ upozornila advokátka.

Za dva týdny by měl ve stejné kauze před soudem znovu vypovídat také elitní pražský kriminalista Josef Mareš. Právě jeho prostřednictvím se Levkovy nahrávky, na nichž Barták plánoval vraždy, dostaly k policii. Mareš už ale dříve odmítl, že by hodinky s nahrávacím zařízením přinesl Levkovi on sám.