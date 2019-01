Radim Vaculík, Právo

Proto se později soud s vězeňskou službou dohodl, že odsouzená si nejprve musí odsedět po doživotí druhý nejpřísnější možný trest v českém právu a teprve poté zamíří do některé z psychiatrických nemocnic, v níž podstoupí nařízenou ústavní léčbu.

I pak bude záležet na lékařích a také soudu, jak dlouho se bude muset Sudků léčit ústavně.

Léčí ji ambulantně podle stavu

Někdejší zdravotní sestra, která se v roce 2013 neúspěšně pokusila o přeměnu v muže, má na svědomí pokus vraždy dívky (24), kterou se snažila uškrtit na WC jedné pražské kavárny v červnu 2016, a především pak vraždu náhodně vybrané zákaznice (54) obchodního centra na pražském Smíchově. Tu nejméně dvěma ranami ubodala.

„Kombinace uloženého výkonu trestu a zároveň ochranné ústavní sexuologické léčby nejde, tudíž to bude postupně. Nejdříve si odpyká trest a po něm bude následovat ústavní léčba,“ řekla v pátek Právu mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci. Doplnila, že to ale neznamená, že by Sudků během pobytu za mřížemi žádnou léčbu nepodstupovala. „Bude se to řešit ambulantně, což už ostatně probíhá,“ uvedla Puci.

Její slova následně redakci potvrdila i mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová, k nynějšímu stavu Sudků ani aktuálnímu postupu vězeňské služby vůči této odsouzené se však nemohla vyjádřit. „Vězeňská služba k ní přistupuje jako ke standardní odsouzené s tím, že když je to potřeba a vyžaduje to její stav, ­podstupuje psychiatrické vyšetření,“ nastínil Právu důvěryhodný zdroj redakce seznámený s děním kolem Sudků.

Sudků si trest odpykává v ženské věznici v Opavě, přičemž právě v tomto slezském městě je i psychiatrická nemocnice. Dosud má za sebou včetně vazby 2,5 roku za mřížemi.

Z věznice do ústavu se bude moci dostat nejdříve po dvaceti letech trestu, tedy v roce 2036, kdy jí bude 52 let. Ale to by o této variantě musel nejprve rozhodnout soud, který by ji formálně podmínečně propustil z výkonu trestu, načež by byla převezena do zmíněné ústavní léčby.

Při léčbě nespolupracovala a brala pervitin



Sudků podle znalců trpí útočným a nekrofilním sadismem. U soudů uvedla, že v době, kdy se snažila o přeměnu v muže, tedy před pěti lety, začala mít sadistické myšlenky – měla chuť uškrtit nějakou ženu.

„Týkalo se to hlavně jedné sestry z motolské onkologie. Chtěla jsem jí vyjmout játra, osmažit si je na kmínu a sníst,“ prohlásila Sudků předloni v březnu v jednací síni. V minulosti se ji snažili léčit na klinice v pražských Bohnicích.

Při léčbě ale nespolupracovala, nebrala předepsané léky, užívala alkohol, měla konflikty s ostatními pacientkami a ke konci brala i pervitin.

Do Bohnic ji také už po prvním z vražedných útoků odvezli policisté. Ale protože podle soudu nebyli důslední a nepředali lékařům informace o události z kavárny, žena se dostala o dva týdny později na svobodu, a v podstatě okamžitě po propuštění ubodala nevinnou ženu v obchodním centru. Dvojice policistů za svou nedbalost dostala loni u soudu podmínku.