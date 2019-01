Patrik Biskup, Právo

Vyplývá to z rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, jenž zrušil původní verdikt okresního soudu, podle něhož Slavotínek nespáchal trestný čin, neboť mu byly prokázány pouze vulgární nadávky, což může být maximálně kázeňským prohřeškem.

„Okresní soud neprovedl všechny potřebné důkazy, jež mají význam pro závěr o tom, jak incident proběhl. Nevypořádal se s určitými okolnostmi, jež se týkají toho, zda obžalovaný policista použil proti poškozenému fyzické násilí, a ze kterých také plyne, že obžalovaný o dané věci nepodával vždy pravdivé informace,“ stojí v textu usnesení krajského soudu z minulého měsíce, s nímž se Právo nyní seznámilo.

Případ se stal předloni v září a díky záběrům z palubní kamery vozidla poškozeného řidiče Josefa Vávry se dostal do povědomí široké veřejnosti.

Černý mercedes, řízený dnes již bývalým šéfem zásahové jednotky Josefem Němcem, tehdy zablokoval Vávrův superb na rušné křižovatce poblíž centra Plzně. Slavotínek jako spolujezdec pak s pistolí v ruce vystoupil z auta, přičemž řidiče častoval vulgárními výrazy kur.., ty kun..., na koho blikáš a pak ho měl i fyzicky napadnout.

Výpovědi si protiřečí

Policisté se před soudem hájili, že na ně superb bezdůvodně najížděl a že se cítili ohroženi. Řidiče chtěli zkontrolovat, jestli není třeba pod vlivem drog. Tvrdili, že nerespektoval výzvu k zastavení nápisem Stop – Policie na stínítku. Podle poškozeného řidiče to byl naopak právě černý mercedes, který nebezpečně tlačil na dodávku pro vozíčkáře. Proto ho problikával.

Zástupce velitele krajské policejní zásahové jednotky Vladimír Slavotínek u soudu.

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Krajský soud upozornil, že policisté zastavili Vávrovo vozidlo oprávněně. V souladu s předpisy označil i to, že Slavotínek vystoupil z policejního vozu s pistolí v ruce. „Nemohl vědět, kdo v autě sedí. Zbraň si evidentně připravil pro svoji případnou obranu, aniž by s ní na někoho mířil nebo z ní vystřelil. Když poznal, že ji nebude potřebovat, vložil ji do pouzdra u pasu,“ stojí v odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu.

Situaci nezvládl

Další Slavotínkův postup už ale byl podle krajského soudu za hranou. Upozornil, že zasahující policisté chtěli zjistit pouze totožnost řidiče. „To považovali v dané chvíli za dostatečné k tomu, aby se dal jeho přestupek projednat v příslušném řízení. Výzva k tomu, aby prokázal svoji totožnost, je ale na záznamu z řidičova auta slyšet až poté, co na něho Slavotínek křičel, aby vystoupil ven a aby zahodil telefon. Ani jeden z těchto dvou úkonů přitom nebyl potřebný k tomu, aby se řidič legitimoval,“ uvedl odvolací soud.

Podle něho Slavotínkova reakce, kdy začal Vávrovi sprostě nadávat, jasně dokládá, že policista situaci profesionálně nezvládl. „Cítil se být dotčený, jak poškozený reagoval na přítomnost policisty. Danou situaci vnímal do značné míry osobně. Kladl velký důraz na to, kým je, a tuto osobní rovinu míchal s pravomocí, kterou mu dává policejní zákon,“ uvedl krajský soud s tím, že v těchto nadávkách nespatřuje stejně jako soud prvního stupně trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby.

Poškozený řidič Josef Vávra

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Jiná situace je podle krajského soudu ohledně údajného fyzického násilí, jehož se měl Slavotínek vůči Vávrovi dopustit. V obžalobě stojí, že policista chytil řidiče za krk a vytrhl mu z ruky mobil, který pak hodil na přístrojovou desku. Podle okresního soudu k takovému ataku ale nedošlo. Zdůvodnil to mj. tím, že poškozenému nevěří a žádné další důkazy kromě jeho výpovědi to neprokazují.

Takový závěr je ale podle krajského soudu předčasný a neodpovídá zjištěným skutečnostem. Okresnímu soudu např. vytkl, že poškozeného označil za nevěrohodného, aniž by se zabýval tím, zda děj zachycený na záznamu z vozidla nepotvrzuje některou část jeho výpovědi.

„Naopak věrohodnost obžalovaného nehodnotil vůbec, ačkoliv o některých okolnostech zákroku vypovídal velmi nejistě. Např. nemluvil o žádném aktivním pohybu vůči poškozenému, což je v rozporu s výpovědí dvou svědků. Dále je třeba vidět, že do úředního záznamu obžalovaný uvedl, že když vystoupil ze služebního vozidla, měl zbraň uloženu v ledvince na svém břiše a pak se slovně prohlásil jako policista. Videozáznam z vozidla poškozeného ale dokládá, že tyto údaje nejsou pravdivé,“ uzavřel krajský soud.