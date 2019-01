jap, Novinky

K nehodě došlo před 20. hodinou na silnici mezi Libní a Zlatníky na Praze západ. Sypač se převrátil na bok do pole. Řidiče museli vytáhnout hasiči, poté skončil v péči záchranářů, kteří ho po ošetření převezli do nemocnice.

Hned za sypačem zapadl zadním kolem mimo silnici i linkový autobus. Tomu musel zpět na silnici pomoci vyprošťovací vůz.

Okolnosti nehody sypače vyšetřují policisté. I o jeho vyproštění zpět na silnici se musela postarat těžká technika specializované firmy. Silnice byla na několik hodin uzavřena.

Sníh dělal problémy také řidičům na dálnicích D5 a D4, kde mohla auta projíždět jen sníženou rychlostí. Kvůli tomu se například vytvořila dlouhá kolona kamionů na Pražském okruhu, a to od dálnice D5 až k Ořechu. K velkému počtu nehod, převážně osobních vozidel, vyjížděli také policisté v Praze. V drtivé většině se jednalo o nehody, které se obešly bez zranění. Řidiči bourali do svodidel, do plotů i do příkopů.