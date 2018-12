kub, Novinky

Žalobce navrhuje vzetí do vazby ze všech tří důvodů, které umožňuje trestní řád: z obavy, že by se mohl obviněný vyhýbat trestnímu stíhání, ovlivňovat svědky a případně pokračovat v trestné činnosti. Ke vzetí do vazby stačí podle paragrafů jeden z důvodů.

Kriminalisté zahájili trestní stíhání muže v sobotu, kdy probíhal rovněž jeho výslech. Je obviněný z toho, že v pátek držel ozbrojený krátkou střelnou zbraní v pobočce UniCredit Bank nejdřív devět rukojmí, jednoho později propustil. Trestní stíhání se týká právě držení rukojmí, za což mu před soudem hrozí až 12 let vězení. [celá zpráva]

Incident na náměstí v centru Příbrami, které policie kvůli přepadení na několik hodin uzavřela, ukončili zásahem policisté z URNA, když využili slabé chvilky ozbrojence. Muže zadrželi a rukojmí osvobodili. Šéf útvaru Libor Lochman po akci uvedl, že nálada muže byla nestabilní. Nikdo se při zásahu nezranil. [celá zpráva]

Muž si podle dřívějších informací policie vybral banku náhodně. Při vstupu do pobočky podle kriminalistů jednou vystřelil do stropu. V minulosti se už dopustil drobné trestné činnosti. [celá zpráva]