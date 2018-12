Patrik Biskup, Právo

Částka zahrnuje úhradu za opravnou operaci, bolestné a odškodné za ztížení společenského uplatnění. Kromě toho soud naúčtoval Boudovi ještě téměř 40 tisíc za náklady soudního řízení a další desítky tisíc bude muset zaplatit právní zástupkyni žalující pacientky.

Podle okresního soudce Marka Poláčka se na špatném výsledku zákroku z roku 2008 podepsal přílišný spěch. „Je to, jako byste chtěli po řidiči fabie, aby dojel z Prahy do Plzně za 20 minut,“ uvedl Poláček s tím, že Bouda upřednostnil rychlost na úkor kvality.

Že operace byla kvapná na úkor pečlivosti, potvrdil u soudu soudní znalec Bohumil Zálešák. „V některých místech byl tuk odsán nadměrně a někde téměř vůbec. Odpovídá tomu i doba operace, standardně by totiž takový zákrok měl trvat o hodinu déle,“ prohlásil.

Ledabylá dokumentace



Bouda u soudu tvrdil, že ženu opakovaně vyzýval, ať se dostaví ke kontrole a k posouzení pooperačního stavu. „Za zcestné považuju to, že se paní dá někde jinde přeoperovat a pak zažaluje prvního operatéra. To je, jako když škrábnete auto, necháte si ho přestříkat a pak půjdete na pojišťovnu, kde vás vyhodí,“ prohlásil Bouda, u něhož si nechala zvětšit prsa například modelka Dominika Mesarošová.

Soudce vysvětlil, že postup pacientky naprosto chápe. „Nedokážu si představit, že s opravou půjde ke stejnému operatérovi, který to dílo provedl předtím, kdy to nedopadlo dobře. Tady došlo k narušení důvěry mezi pacientem a lékařem. Je naprosto běžné, že reoperace provádí jiný lékař,“ prohlásil Poláček.

Boudův právní zástupce Pavel Strejc se snažil posudek znevěrohodnit. „Znalec si vytvořili jakousi vlastní teorii, jak můj klient prováděl operaci. Nevysvětlil, v čem porušil odborný postup. Posuzovat to, co je pečlivé a co ne, je jen jeho subjektivní dojem,“ prohlásil Strejc.

Soud ale upozornil na to, že právě lékařská dokumentace k operaci byla ze strany žalovaného vedena velmi ledabyle. „Moc údajů neposkytovala a znalec skutečně neměl žádné záchytné body, o které by se mohl opřít. Ale jako renomovaný a zkušený odborník ví, co má operatér při takovém zákroku provést, jaké má použít nástroje a jak dlouho mu práce trvá, pokud ji má provést pečlivě,“ konstatoval soudce s tím, že znalec vycházel také z fotografií pořízených před a po operaci.