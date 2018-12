Aleš Fuksa, Právo

„Jediné, co mohu potvrdit, je, že z minulých dnů řešíme v jedné ze svých věznic sebevraždu odsouzeného,“ sdělila mluvčí Právu.

S informací přišel v pondělí Deník. V některých médiích se objevilo, že mělo k sebevraždě dojít v olomoucké vazební věznici. „To bych ráda vyvrátila. V Olomouci k sebevraždě nedošlo,“ podotkla Kučerová.

O sebevraždu se muž nepokusil poprvé, v minulých měsících se o ni snažil ve vazební věznici, to bylo ještě před vyslechnutím rozsudku. Za ubodání své tříleté dcery měl muž strávit ve vězení podle verdiktu Krajského soudu ve Zlíně 26 let. [celá zpráva]

Vraždy tříleté dcerky a pokusu o vraždu pětiletého syna se měl muž podle obžaloby dopustit loni v září v záchvatu vzteku a bezradnosti z rozpadajícího se partnerského vztahu. Po útoku na své děti chtěl zabít i sebe, když spolykal hypnotika. K brutálnímu činu se doznal. Tvrdil, že jednal pod vlivem alkoholu a prášků.

Zaútočil i na syna



„Uvědomuji si, co jsem způsobil. Je to naprosto strašné. Celkově si to nikdy neodpustím. Je mi to strašně líto. Celé rodiny, všeho, co se stalo,“ uvedl již dříve ve své závěrečné řeči před soudem.

Bezbranné dívce zasadil v jejím dětském pokoji 16,5 centimetru dlouhým nožem nejméně osmnáct bodnořezných ran do hrudníku, z nichž nejméně dvě přímo zasáhly srdce.

Poté měl přejít do obývacího pokoje a tam zaútočit na pětiletého syna. I jej se pokusil bodnout, zranil ho na krku. Hoch se bránil, křičel a útočníka kousl do prstu.

„Obžalovaný se tím dopustil zvlášť surovým způsobem zločinu vraždy, a to v případě vlastního dítěte ve věku, kdy se není schopné reálně bránit, svému rodiči důvěřuje a považuje jej za nejbližší osobu,“ uvedl u soudu státní zástupce Martin Malůš.