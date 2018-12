pab, Právo

Kovácsovi, kterému za pokus o těžkou újmu na zdraví hrozilo až 10 let vězení, soudce Jaromír Veselý uložil kromě tříleté podmínky ještě dohled probačního úředníka a povinnost zdržet se nadměrného užívání alkoholu.

„Po incidentu zůstal na místě a poškozenému dokonce nabízel odvoz do nemocnice. Své jednání označil za zkrat a omluvil se. V současné době pracuje a dvě odsouzení z minulosti má již zahlazená, a tudíž se na něho musí pohlížet, jako by nebyl trestaný,“ odůvodnil to soudce.

Útok zachytila pouliční kamera. Na záběrech je vidět, jak útočník nejprve udeřil muže rukou, pak ho chytil za krk, otočil mu hlavu a prudce s ní narazil do zdi. Poté napadený upadl na zem, kde zůstal bezvládně ležet. Incidentu přihlíželo několik dalších lidí.

Poškozenému muži podle znalců praskla úderem hlavy o zeď čelní kost a on utrpěl otřes mozku. V posudku lékaři upozornili, že v důsledku takového ataku hrozilo poškozenému ještě daleko závažnější zranění, než jaké utrpěl. Zmínili riziko krvácení do mozku, což by znamenalo bezprostřední ohrožení na životě.