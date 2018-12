ČTK

„Je to čerstvé. Moje prvotní představa je taková, že jsme připraveni maximálně seškrtat rozpočet tak, abychom byli schopni uložit peníze do úschovy. Protože se bráníme tím, že pohledávka byla postoupena společnosti v Lucembursku, ovšem žalobu podala společnost v Belize, z daňových rájů,” uvedla starostka. Do úschovy chce město peníze dát, protože zvažuje podání k Nejvyššímu soudu.

Společnosti Auditas postoupil pohledávku advokát Tomáš Vašíček, který město v minulosti zastupoval ve sporu o stomilionový dluh z dob privatizace tamní sklárny. Vašíček uzavřel v roce 2010 s městem smlouvu za deset milionů korun. Protože to ale bylo bez výběrového řízení, město za to antimonopolní úřad potrestal pokutou 40 000 korun. Předchozí vedení města smlouvu bez soutěže obhajovalo časovou tísní.

Zbrojové se nelíbila ani vyplacená částka. Starostka už dříve uvedla, že obvyklé náklady za takové služby jsou kolem milionu. Radnice zaplatila v minulosti právníkovi přes tři miliony a o zbývající peníze se soudila firma, které právník svoji pohledávku postoupil. Ze sedmi na více než 11 milionů částka stoupla kvůli úrokům. „Předpokládám, že rozsudek přijde někdy v lednu, a budeme to muset nějakým způsobem hned řešit,” uvedla starostka.

Rezerva jen pět milionů



Jako rezervu má město s příjmy kolem 40 milionů za rok k dispozici asi pět milionů korun. Zbylých šest milionů si radnice u banky půjčovat nechce, protože si letos vzalo 17milionový úvěr na přestavbu bývalého učiliště na dům s pečovatelskou službou. Úvěr bude splácet deset let. Podle Zbrojové tak budou muset přistoupit ke škrtům v rozpočtu.

„Nechali bychom obec běžet tak, aby fungovala, ale investice by do obce nešly,” dodala. V návrhu rozpočtu na příští rok je například dokončení rekonstrukce kina za 1,5 milionu korun, opravy silnic a chodníků za 1,4 milionu či příprava a zahájení rekonstrukce toalet na autobusovém nádraží za více než 400 000 Kč.