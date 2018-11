ok, Novinky

Útoky se odehrály v ulici Pekařská 18. a 19. listopadu v odpoledních hodinách. Na první ženu, běžkyni, zaútočil v neděli odpoledne. Nejprve běžel vedle ní a sahal jí na hýždě, pak jí však zastoupil cestu a sáhl jí do rozkroku. Žena se bránila a zvrhlík dostal ránu do obličeje. Ženu však dál osahával. Utekl, až když napadená začala křičet.

Podruhé to zkusil o půl hodiny později na další běžkyni. Té se podle policie nijak nedotkl, ale obnažil své přirození. „Žena nechtěného „nápadníka“ oběhla a pokračovala dál. Naštěstí pro ni ji exhibicionista nijak neatakoval, ani nepronásledoval,“ uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan.

Poslední útok se odehrál o den později, kdy si vybral ženu s dětmi. Jedno z nich měla v šátku na těle. Muž šel vedle ní se sundanými kalhotami a obnaženým penisem. To ženu šokovalo a i s dětmi upadla na zem.

Byl prý pohledný



„V tu chvíli se zastavil i zmiňovaný muž a začal se nad ženu, stále s obnaženým údem, sklánět. Ta na nic nečekala a nakopla ho vší silou do obnaženého ohanbí. Zřejmě se trefila přesně a muži tím způsobila nemalou bolest, neboť ten, hlasitě skučící, z místa okamžitě utekl,“ konstatoval Hulan.

Všechny ženy ve věku od 31 do 43 let podezřelého popsaly stejně, a policie tak sestavila zdařilý identikit. Kamery v místě nejsou. Podezřelý byl ve věku 30 až 35 let, asi 170 cm vysoký a snědé pleti. Na sobě měl tmavou mikinu s kapucí, na které měly být blíže nespecifikované pruhy nebo geometrické obrazce, které byly světle šedivé až bílé barvy. Měl šedivé teplákové kraťasy.

„Dle poškozených byl muž relativně pohledný, nijak nezapáchal a nebyl špinavý,“ konstatoval mluvčí.

Policisté žádají o pomoc jak občany, kteří muže poznají, tak případné další oběti útočníka a nakonec také obyvatele, kteří by mohli mít muže natočeného na jakémkoliv záznamu. Třeba na kameře z auta. Veškeré informace přijme linka 158.