Petr Kozelka, Právo

Vyšetřovatelé obhajobě jedenáctkrát trestaného recidivisty neuvěřili a Číhala posadili na lavici obžalovaných. U brněnského Městského soudu muž dostal za ublížení na zdraví a výtržnictví 30 měsíců vězení, trest ale odmítl přijmout a odvolal se ke Krajskému soudu. Ten však argumenty o tom, že se vlastně jednalo o nutnou obranu, nechtěl slyšet a trest potvrdil.

K incidentu došlo loni na konci května na zastávce Zemědělská. „Po předchozí slovní rozepři udeřil poškozenou otevřenou dlaní levé ruky a protrhl jí úderem ušní bubínek. Když napadené přispěchal na pomoc svědek, obžalovaný vytáhl pepřový sprej a nastříkal mu ho do obličeje,“ stálo v obžalobě.

Její chování dávalo tušit, že se mě chystá fyzicky napadnout obžalovaný

Muž se z napadení starší dámy snažil vyvléknout tvrzením, že to byl on sám, kdo čelil útoku. Tvrdil, že po slovní rozepři při vystupování z tramvaje mu sama důchodkyně řekla, aby jí dal po tlamě a tím že to bude vyřízené.

„Když jsme vystoupili z tramvaje, tak byla vůči mně verbálně agresivní, stupňovalo se to a její chování dávalo tušit, že se mě chystá fyzicky napadnout. Protože mi hrozil útok, nezbylo než ji udeřit. V takové situaci by každý jednal jako já, bránil jsem svoji důstojnost,“ tvrdil recidivista u soudu. „Takže jste se bál, že vás ta sedmdesátiletá paní napadne?“ tázali se soudci v čele s předsedou senátu Josefem Tatíčkem. „Byla úplně hysterická, vyvalené oči, úplně to v ní vřelo,“ rozvíjel svou obhajobu muž.

„Nikdo ze svědků nepotvrdil, že by napadená byla vulgární, o tom mluví jen pan obžalovaný. Nejsem schopna si představit něco, čím by mohla sedmdesátiletá důchodkyně verbálně ohrozit jedenáctkrát trestaného recidivistu tak, že by z jeho strany mohlo jít o nutnou obranu,“ konstatovala státní zástupkyně.

Senát nakonec neměl s recidivistou žádné slitování. „Tvrzení o provokativní výzvě, ať dá poškozené po tlamě, neplyne z žádného provedeného důkazu, nepotvrdili to ani svědci. Ale i kdyby tam taková výzva byla, tak to obžalovaného neopravňuje k tomu, aby zákeřně a tvrdě udeřil ženu v jejím věku přímo do hlavy. Při pohledu do trestního rejstříku je jasné, že obžalovaný má sklony k násilnému jednání. Trest je přísný, ale nikoli nepřiměřeně,“ uzavřel případ soudce Tatíček.