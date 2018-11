Patrik Biskup, Právo

„Obžalovaná v podstatě zneužila staršího a nemocného člověka. I přesto jsme ještě zavřeli obě oči a neposlali ji do vězení,“ uvedl předseda senátu Boris Valový, který Vávrové uložil trest 2,5 roku odnětí svobody se zkušební dobou 3,5 roku a dohledem probačního úředníka. Současně jí na pět let zakázal pracovat ve zdravotnických a pečovatelských službách. Obžalovanou ženu soud rovněž propustil z vazby.

Podle Valového lze na dosud netrestanou ženu působit ještě pouhou pohrůžkou vězení, aby si vzala ponaučení a do budoucna se vyhnula protiprávnímu jednání. „Navíc byla delší dobu ve vazbě, což je srovnatelné s výkonem trestu. K činu se doznala a při jejím sebemenším selhání ve zkušební době, byť jen přestupkového rázu, soud nebude váhat změnit trest na nepodmíněný,“ dodal Valový.

Z obžaloby vyplývá, že Vávrová navštívila poškozenou v jejím bytě v rámci domácí péče. „Pod záminkou odběru krve ji úmyslně píchla do žíly uspávací látku, a když seniorka usnula, sundala jí z prstu zlatý prsten a sebrala peníze,“ uvedl státní zástupce Štefan Oravec s tím, že šlo doslova o hyenismus

Sebrala jsem jí prstýnek a z peněženky na stole v kuchyni tři tisíce korun. obžalovaná Petra Vávrová

Vávrová před soudem plakala. „Moc se za to stydím. Potřebovala jsem peníze pro své děti. Bylo to silnější než pocit viny,“ sypala si hlavu popelem žena, která má podle svých slov dluhy za čtvrt miliónu ještě z doby, kdy si s bývalým manželem brali půjčky a nebyli schopni je splácet.

Nejprve však obžalovaná tvrdila, že důchodkyni neuspala proto, aby ji mohla okrást, ale naopak jí chtěla pomoci. „Když jsem za ní přišla, byla bledá jako stěna. Nelíbila se mi, měla hodně slabý tlak. Řekla jsem jí, že zavolám sanitku, což striktně odmítla. Měla jsem strach, že někde upadne a zraní se. Tak jsem jí píchla hypnogen, aby se jí ulevilo a vyspala se z toho,“ vypovídala obžalovaná zdravotnice.

Protože prý seniorka nechtěla slyšet ani o žádných lécích, vymyslela si legendu s odběrem krve. „Řekla jsem jí, aby otočila hlavu. Po injekci jsem paní doprovodila do postele, kde usnula. Pak jsem jí sebrala prstýnek a z peněženky na stole v kuchyni tři tisíce korun,“ pokračovala obžalovaná.

Přiznala se při hlavním líčení



Zpočátku své výpovědi si stála za tím, že aplikací hypnogenu pochybila pouze z medicínského hlediska. „Nebyla jsem k tomu oprávněna. Množství uspávací látky jsem zvolila takové, abych té ženě neublížila. Znala jsem jeho účinnost. V tom se vyznám, mám osmnáctileté zkušenosti zdravotní sestry na anesteziologicko-resuscitační klinice, kde jsme tímto způsobem tlumili pacienty běžně,“ prohlásila Vávrová.

V jejím postoji k případu ale přišel zvrat v průběhu hlavního líčení, kdy mělo dojít na výslech poškozené. Po poradě se svým advokátem požádala o doplnění výpovědi a plně se doznala. „Paní jsem uspala záměrně, abych jí potom mohla sebrat ty věci,“ vzlykala Vávrová se klopenou hlavou.

Seniorka se po injekci probrala až za několik hodin. „Nevěděla jsem, že mně něco píchla. Říkala, že mi musí vzít krev, že je to v popisu její práce. Řekla, abych se na to nedívala, že se mi může udělat špatně. Pak už si nic nepamatuju,“ řekla Anna K. s tím, že když se večer probrala, zjistila, že jí na ruce chybí zlatý prsten. „Volala jsem to dceři, která pak zalarmovala policisty,“ uvedla dále poškozená.

Peníze chyběly už poprvé



Podle jejích slov u ní byla dotyčná zdravotní sestra už podruhé. Už po její první návštěvě přišla na to, že jí chybí nějaké peníze. „Nebyla jsem si jistá, jestli jsem ty peníze někde nevytratila, proto jsem nechtěla dělat zle. Vůbec jsem nemohla uvěřit tomu, že by mě okradla zrovna zdravotní sestra,“ dodala.

Vávrová navštívila seniorku jako pracovnice soukromé ošetřovatelské služby SOS Plzeň. „Jsem z toho šokovaná. Tohle je neomluvitelný hyenismus, nedokážu to pochopit. Fungujeme přes 20 let, nic podobného jsem nezažila. Vůbec by mě nenapadlo, že zdravotní sestra s bakalářským titulem a čistým trestním rejstříkem je něčeho takového schopná,“ reagovala ředitelka firmy Dana Vašíčková. Podle ní dotyčná zdravotnice pracovala pro SOS Plzeň jen krátce. „Byla ještě ve zkušební době. Okamžitě jsme s ní rozvázali pracovní poměr,“ doplnila Vašíčková.