Nehoda se stala kolem druhé hodiny odpoledne na značně frekventovaném místě u nábřeží Vltavy. Informace o počtu zraněných se postupně upřesňovaly z počátečního odhadu šesti lidí na konečných dvanáct. Všichni jsou při vědomí, utrpěli zejména drobná poranění obličeje a lékaři je přepravili k vyšetření do několika nemocnic.

Hasiči uvedli, že nemuseli nikoho vyprostit a měli na starost hlavně technické zajištění následků nehody.

Aktualizace IV: V 14:57 jsme ukončili traumatologický plán. Lehká poranění – především obličeje – utrpělo 12 osob. Naše posádky je transportovaly do: FNM, FNKV, VFN, ÚVN. Všichni pacienti už jsou na příjmech zdravotnických zařízení. — ZZS HMP (@zzshmp) 22. listopadu 2018

Zdravotníci aktivovali vzhledem k vyššímu počtu zraněných tzv. traumatologický plán. „Kontaktujeme zdravotnická zařízení ohledně kapacit pro poskytnutí následné péče pacientům,” uvedla po nehodě záchranka na Twitteru. Později ale mohl plán odvolán.

Video

Sražené tramvaje u Tančícího domu v Praze

Okolnosti nehody bude vyšetřovat policie, podle jejího mluvčího Jana Daňka jedna z tramvají zřejmě nedobrzdila a zezadu narazila do soupravy před sebou. „Je to mimo křižovatku, takže to do křižovatky nezasáhlo. Samozřejmě je omezena tramvajová i automobilová doprava, protože tam zasahují složky Integrovaného záchranného systému,” dodal Daněk.

Hasiči nemuseli nikoho z havarovaných tramvají vyprostit

FOTO: HZS Praha

Tramvajové linky místo nehody objíždějí. Podle informací na webu pražského dopravního podniku tramvaje číslo 17 jsou ze zastávky Palackého náměstí a linky 5 a 9 ze zastávky Zborovská odkloněny po trase Karlovo náměstí, Novoměstská radnice a dál po svých trasách.