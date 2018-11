ok, Novinky

Policii zalarmovali ve středu večer svědci, kteří upozorňovali na auto, které v Jižní ulici za jízdy naráží do zaparkovaných vozů. Když na místo dorazila hlídka, řidič ve fordu už nebyl v pohybu, protože naboural.

Rumový večer skončil téměř 300tisícovou škodou.

Dechová zkouška u něj ukázala 2,73 promile. V autě policisté našli dvě prázdné lahve a jednu plnou lahev rumu a dvě kofoly. Muž, který podle policie sotva mluvil, policistům přiznal vypití půllitru rumu, a proto vzápětí musel na záchytku. Zraněný nebyl.

Nabouraná auta v Hradci

Jak policie zmapovala, urazil opilý muž při své jízdě poměrně dlouhý kus cesty.

„Jel od ulice Víta Nejedlého směrem Bří Štefanů, při průjezdu zatáčky jel rovně, vjel na chodník, kde narazil do značky. Pokračoval v jízdě, kde o pár metrů dále narazil do kovového sloupku. Ani to ho však nezastavilo, sjel z chodníku, přejel ulici Slezskou, najel opět na chodník, který přejel, a sjel do prostoru parkoviště, kde narazil celkem do šesti osobních vozidel,“ vylíčila mluvčí policie Iva Kormošová.

Nabouraná auta v Hradci

Škoda byla vyčíslena na 275 tisíc korun. Muž je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí vězení v délce půl roku až tři roky.