Patrik Biskup, Právo

A právě část z ukradených peněz skončila na účtu Synákové, která se je snažila směnit za kryptoměnu, aby tím zastřela jejich původ.

Soud obžalované ženě uvěřil, že byla pouze nastrčenou figurkou a o podvodných penězích nevěděla. Uznal ji proto vinnou z přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti. Synáková před soudem tvrdila, že naletěla svému známému Davidu E. „Chtěl, jestli bych na sebe nepřevedla nějaké firmy, se kterými se dá podnikat. Slíbil mi, že když se to rozjede, budu dostávat měsíčně deset tisíc korun a o nic se nemusím starat,“ vypověděla Synáková, která podle svých slov podnikání vůbec nerozumí.

„Nejprve na sebe převedla obchodní společnost, která nevykazovala žádné podnikatelské aktivity. Pak založila tři firemní bankovní účty, přičemž na jeden z nich byla připsána zahraniční platba od panamské společnosti v přepočtu téměř dvou milionů korun,“ uvedl státní zástupce Libor Řeřicha s tím, že aniž by obžalovaná zjišťovala původ peněz, snažila se za ně postupně nakoupit virtuální měnu bitcoin.

Převedla 350 tisíc



To se jí povedlo v částce 350 tisíc, další transakci pozastavila banka, když vyšlo najevo, že se jedná o finanční prostředky podvodného původu z případu vyšetřovaného švýcarskou prokuraturou.

Detektivové tehdy zjistili, že hackeři překonali bezpečnostní systém banky a dostali se do režimu, kdy se mohli tvářit jako její klienti a dávat platební příkazy. Tímto způsobem dali příkaz k platbě také z konta společnosti Sunland Resort Corp ruského podnikatele, přičemž právě tyto peníze skončily na účtu plzeňské pekařky.

Hackera nenašli



Švýcarští vyšetřovatelé případ nakonec letos v březnu odložili s tím, že se jim nepodařilo identifikovat pachatele. Zjistili jen, že peníze byly převedeny na různá konta po celém světě včetně České republiky.

„Všechno zařídil David. Já jsem pak šla do banky založit firemní účty. Když na jeden z nich přišly peníze, nezjišťovala jsem, odkud a na co jsou. Naložila jsem s nimi podle Davidova pokynu. Věřila jsem mu, netušila jsem, že je to nějaká levárna. Měl mě prostě omotanou kolem prstu,“ prohlásila před soudem Synáková.

Jako svědek odmítl David E. vypovídat. „Mohl bych si tím způsobit trestní stíhání,“ uvedl u soudu muž, který je v současné době ve výkonu trestu za podvod.