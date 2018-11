bad, Novinky

Předseda odvolacího senátu Martin Zelenka odmítl námitky obžalovaných s tím, že krajský soud provedl veškeré dostupné důkazy, které správně vyhodnotil. Odvolání obžalovaných tak soud zamítl jako nedůvodná.

Fiedler loni v prosinci v centru Kladna pobodal dvaceticentimetrovým nožem 61letého muže, protože jim s Matějkou nechtěl dát peníze ani cigarety. Jednou ranou jej bodl do hrudníku, druhou do ruky. Spolu s Matějkou pak muže okradli asi o tři a půl tisíce korun.

Chvíli po činu potkal Fiedler místní strážníky, kterým se přiznal. „Řekl, že udělal něco špatného, že někoho pobodal,“ uvedl při svědecké výpovědi strážník. „Ptal jsem se ho, proč (to udělal), bylo mi řečeno z důvodu toho, že spolu seděli, že to byla odplata za něco z vězení,“ dodal s tím, že to Fiedler dále nevysvětlil. Fiedler měl v sobě více než tři promile alkoholu.

Loupež odmítl



Stejně jako u krajského soudu i v úterý Fiedler připustil, že muže pobodal, odmítl, že by muže okradl. „Loupež si vymyslel, protože se mi chce pomstít. Je to na kamerách vidět, v můj prospěch to nezaznělo. Chci jenom spravedlnost. Tvrdím od začátku, že jsem ho pobodal, ale o loupež nešlo,“ prohlásil před odvolacím senátem Fiedler.

To ale soudce Zelenka odmítl. „Je zcela evidentní, že nejde o účelovou výpověď (poškozeného), ale o to, co poškozený během svého napadení vnímal,“ uvedl soudce. Stejně tak odmítl odvolací návrh překvalifikovat pokus o vraždu na těžké ublížení na zdraví. „Poškozený byl napaden zezadu, šlo o cílený útok do oblasti, kde jsou uloženy životně důležité orgány,“ podotkl Zelenka.

Matějka v přípravném řízení i u hlavního líčení odmítl k pobodání vypovídat, před odvolacím soudem prohlásil, že s tím nemá nic společného.

Co naopak nepopíral, byl další skutek, ze kterého byl obžalovaný spolu s třetím výtečníkem - Lukášem Dlouhým. Čtyři měsíce před pobodáním spolu přepadli v centru Kladna 81letou ženu, které ukradli kabelku s doklady, kartou, 250 korunami a mobilním telefonem. Matějka tvrdil, že ho Dlouhý navedl, ten zas prohlásil, že o ničem neví a netuší, proč ho z něčeho takového Matějka obviňuje.

I Dlouhému soud zamítl odvolání a potvrdil mu dva a půl roku dlouhou podmínku.