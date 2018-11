Novinky, ČTK

„Šest Čechů z Mostecka mělo vykonávat různé práce, především na mycích linkách. K práci, kterou denně vykonávali více než deset hodin, měli být nuceni i fyzickým násilím,” sdělil ve čtvrtek mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Dva z Čechů se podle něj vrátili zpět do ČR.

Kromě šestice Čechů nalezla britská policie dva Litevce, jednoho Slováka a jednoho Španěla. Z obchodování s lidmi obvinila čtyři muže původem z Asie.

V jiné kauze figurovali Češi jako otrokáři



Česká policie v kauze již před několika měsíci zadržela a obvinila tři Čechy. Dva muži a žena údajně vykořisťovali sociálně slabé z Mostecka, které nalákali do ciziny na slib dobře placené legální práce.

Po příjezdu do Manchesteru jim vzali doklady a pohrůžkami nebo násilím je nutili k různým činnostem včetně prostituce. Trojice, kterou soud poslal do vazby, páchala podle kriminalistů trestnou činnost minimálně v letech 2012 až 2017. Do Británie dopravila přinejmenším 15 lidí, z toho čtyři ženy.

Muži pak museli vykonávat různé pomocné práce, například u mycích linek nebo v restauraci. Ženy byly nuceny k pouliční prostituci nebo k poskytování sexuálních služeb přes inzertní weby. Hlavní organizátor trestné činnosti podle detektivů navíc čtvrt roku znásilňoval jednu z vykořisťovaných žen. Čelí i obvinění z dvojího manželství, protože před několika týdny se v Česku oženil, ačkoliv on i nevěsta už byli v minulosti oddáni v Británii s jinými partnery.