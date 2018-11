Petr Kozelka, Právo

Robert Žitný se provinil tím, že si o prázdninách našel klidnější místo v oblíbeném parku v centru moravské metropole, posadil se na lavičku a začal se ukájet.

Podle obžaloby kolem něj po dobu jeho činnosti prošly nejméně čtyři osoby. Muž je nijak neobtěžoval, jeden ze svědků ale zavolal na městskou policii a muž skončil v cele.

Bez slitování

Při soudním jednání vyšlo najevo, že Žitný byl už před třemi lety odsouzen za výtržnictví k obecně prospěšným pracím, které ale nevykonal a musel si odsedět 200 dnů. Brněnský městský soud už proto neměl s mužem slitování a poslal ho na téměř dva roky do vězení. Proti verdiktu se Žitný odvolal, a případ tak doputoval ke krajskému soudu.

„Můj klient měl prostě nějakou potřebu. Činnost, kterou vykonával, je lidsky pochopitelná a někdy nezbytná. Neměl v tu dobu žádný domov, a tak, když už tedy ke své činnosti přistoupil, dělal všechno pro to, aby s tím nikoho neobtěžoval,“ hájil mužovo počínání jeho advokát.

„Dejte mě třeba na léčení, ale chtěl bych být propuštěn z vězení domů,“ žádal muž odvolací senát.

„Celé je to založené na výpovědi jednoho svědka, který popsal, co viděl. Nelze dokazovat, že tam byli další lidé, a už vůbec nelze prokázat, že by vnímali jednání obžalovaného. Společenská nebezpečnost jeho jednání je mizivá,“ dodal advokát.

Dívky i kočárek

Senát brněnského krajského soudu v čele se Světlanou Bartošovou ale neměl pro obhajobu žádné pochopení.

„Ve výpovědi svědka nejsou žádné rozpory, jednoznačně popsal chování obžalovaného, kterého si všiml, když se procházel po parku se svou dcerou. Věrohodně popsal, že tam byly další osoby, dvě mladší děvčata a maminka s kočárkem, kterým to také zjevně nebylo příjemné,“ upozornila soudkyně.

„Podle znaleckého posudku nejsou žádné důvody pro nařízení ochranného léčení. Byl už osmnáctkrát trestaný za různou trestnou činnost,“ upozornila Bartošová.

„Už deset let jsem bez trestu!“ zlobil se Žitný. „Opakovaně byl ve vězení a nemělo to na něj žádný vliv, neodradilo ho to od páchání další trestné činnosti. Trest není nepřiměřeně přísný,“ nenechala se přesvědčit soudkyně.