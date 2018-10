kal, Právo

„K nehodě došlo krátce po 11. hodině. Mladý řidič v osobním autě, který jel od Písku na obec Zlivice a Čížovou, pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem. Pravou stranou najel na krajnici, to ho roztočilo do protisměru a čelně narazil do protijedoucího vozidla,“ uvedl k nehodě mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

Náraz nepřežili dva starší lidé ve škodovce, řidič audi a jeho dva další spolujezdci byli přepraveni s těžkými zraněními do nemocnice. Na místě přistával i záchranářský vrtulník.

Z audi vyletěl motor.

FOTO: Policie ČR

Podle policie šlo o obrovský náraz, protože z audi vylétl motor, který ležel asi patnáct metrů od havarovaného vozu. Přesné příčiny a okolnosti nehody vyšetřují dopravní policisté i kriminalisté.