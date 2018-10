pab, Právo

Soudce David Svoboda akceptoval návrh státního zástupce, podle kterého by mohl obviněný ovlivňovat svědky nebo se skrývat.

„Při výslechu se obviněný k činu doznal, ale popřel, že by jednal úmyslně,” řekl Právu soudce s tím, že se muž proti rozhodnutí o uvalení vazby nehodlá odvolávat.

Ženu zasáhl do hlavy



„Obviněný muž přijel do ulice Kotelská v osobním vozidle Škoda Superb, zde přistoupil k zaparkovanému vozidlu Opel Meriva, ve kterém seděla jeho přítelkyně a jedním výstřelem z nelegálně držené pistole ji zasáhl do hlavy,“ uvedla v sobotu Kroftová.

K soudu přivezla zadrženého Albánce ozbrojená eskorta po jedenácté dopoledne. Ještě než policisté obviněného muže vyvedli z vozidla, přišel k jeho okénku otec postřelené ženy Emil D. „To jsi neměl dělat. K. umírá. To si holka nezasloužila. Čekala na tebe takových let. Všichni brečíme,“ křičel 65letý muž do zatmaveného okénka.

Novinářům řekl, že dcera žila s obviněným mužem dvacet let. „Týral ji fyzicky i psychicky. Vyhrožoval jí, že když to někomu řekne, tak ji zabije,“ uvedl muž. Osudný den se prý s obviněným mužem setkali. „Přijel za mnou a řekl mi, že zastřelil K. Viděl jsem, že má u sebe pistoli. Jel jsem na to místo a K. tam skutečně našel střelenou. Policajtům jsem řekl, že odjel směrem na Plzeň, v jakém autě, jeho espézetku a co má na sobě,“ pokračoval Emil D.

Podle něj to bylo plánovaný čin. „Hrozné je, že u toho byl jejich pětiletý syn. Viděl, jak mu zastřelil mámu. V té chvíli s ní seděl v autě,“ sdělil dále otec postřelené ženy. „Když stáhla okénko, zeptal se jí, kde byla. Ona na to odpověděla, co je mu do toho a on vystřelil,“ dodal Emil D.

Albánec byl loni v srpnu podmíněně propuštěn z výkonu desetiletého trestu. Podle dřívějšího rozsudku Krajského soudu v Plzni, na základě kterého šel do vězení, zásoboval pervitinem a heroinem německou klientelu. Soud prokázal, že nejméně v sedmi případech zorganizoval transport většího množství drog.