ok, ner, Novinky, Právo

Nehoda se stala po třetí hodině odpoledne u Dolních Ředic na silnici číslo 36. Hasiči na místo poslali pět jednotek.

„V autobusu cestovaly děti. V tuto chvíli hasiči spolu se záchrannou službou třídí zraněné osoby. Řidiči s největší pravděpodobností praskla pneumatika. Autobus leží na boku v poli,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Podle ní se zranilo až 33 osob. Středně těžké zranění utrpělo devět z nich, lehce bylo zraněno 24 lidí. „Jeden člověk byl letecky převezen do nemocnice,“ uvedla Horáková. Zranění jsou rozváženi do nemocnic v Pardubicích, Hradci Králové a ve Vysokém Mýtě.

Autobus se při nehodě převrátil.

FOTO: HZS Pardubického kraje

V autobusu jelo podle záchranářů asi 40 dětí. „Dvanáct až patnáct lidí bylo zraněno, z toho 6–7 středně těžce. Vedoucí lékař si vyžádal stan pro řešení mimořádných situací a přiletěl také vrtulník z Hradce Králové,“ řekl Novinkám mluvčí záchranářů Aleš Malý. Neupřesnil, zda se zranily pouze děti nebo případně i další cestující.

„Byl aktivován traumaplán pro Chrudim a Pardubice. To, co se událo v Hřebči v tunelu předevčírem, kde to bylo cvičení, je nyní v reálu,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Silnice bude nejméně do 18:00 uzavřena.