bad, Novinky

Dostál ve čtvrtek vypovídal relativně krátce, soudu avizoval, že svůj výslech odhaduje na tři až čtyři hodiny, a soudkyně Monika Křikavová proto rozhodla, že mu vyhradí další hlavní líčení. Obžalovaný dostal prostor jen k úvodnímu projevu.

„Je mi velice líto, že toto všechno podstupujeme. Omlouvám se za nepříjemné téma. Dokážu nacítit běžně orientovaného člověka, jak tyto otázky může prožívat, jakou nenávist vůči mně může cítit. Přiznávám se ke všemu, ale ne ke všemu, co je psáno v obžalobě. Cítím vinu za všechno, já jsem tím viníkem a prvotní příčinou všeho,“ pokračoval Dostál, který soudu vysvětloval, že se se svou úchylkou údajně snažil bojovat.

„Celý život jsem si hlídal, abych nikomu neublížil a nikoho nezneužil,“ řekl Dostál, který celý případ označil za neuvěřitelný, až šílený příběh. „Myslím, že zemřu jako pedofil,“ odtušil tanečník.

Dostál se za své zaměření nijak nestyděl, přispíval na web pro pedofily, který založil, pod přezdívkou Plyšáček a prohlásil se za „pedokrále“. Policie u něj doma objevila téměř dva terabyty fotek a videí s nezletilými nahými dětmi ve vyzývavých pózách.

Absolutní selhání



Objektem Dostálova zájmu byly holčičky okolo pěti šesti let, které v letech 2015 a 2016 docházely do tanečních kroužků, které vedl. Způsob zneužívání byl podle obžaloby víceméně podobný. Zatímco ostatní děti tančily, umístil Dostál podle žalobkyně v nejméně deseti případech židli na místo, na které nebylo vidět, a přiměl jednu z holčiček, aby si mu sedla obkročmo na klín, hladil ji, líbal, držel za zadek a penisem se třel o její tělo.

Obžalovaný tanečník Petr Dostál

FOTO: Novinky

Nechal toho, až když přišlo některé z dětí. Všechno si nahrával na svou kameru. Kopulační pohyby s dívkami Dostál vysvětloval hrou „takhle jedou páni, takhle jedou dámy“.

Další dívku měl na tanečním soustředění dovést k sobě do pokoje, kde ji svlékl, líbal, osahával a prováděl na ní orální sex. „Tam jsem ulítl. To bylo absolutní selhání mě jako učitele,“ komentoval to krátce Dostál.

Nechal si říkat „králi“

Nejvíce však rozvinul „vztah“ s dcerkou jeho spoluobžalované. Žena Dostálovi svou dcerku svěřovala několikrát do týdne, i když věděla, že je Dostál pedofilní a má s dívkou sex.

Dostál svůj dvouletý vztah k šestileté holčičce nijak neskrýval. Podle obžaloby spolu chodili do restaurací, kde vystupovali jako zamilovaný pár, holčička Dostálovi posílala vzdušné polibky, při odchodu se dlouze líbali. Dostál si od holčičky nechával říkat „králi“, ji tituloval „královno“.

Na tanečním soustředění ji Dostál podle žalobkyně odvedl do podkroví, kde ji svlékl, líbal po celém těle, prováděl na ní orální sex a přikládal penis k jejímu přirození.

Dostál matku holčičky ujišťoval, že její dcera je jeho životní láska, které by v životě neublížil, a s klasickou souloží počká, až dívce bude patnáct. „Je to moje nejvzácnější přítelkyně, životní láska, která mě vyléčila. Přestal jsem s koketováním ve školkách, chtěl jsem jí odevzdat všechno. Chtěl jsem, aby se mnou byla šťastná až do smrti,“ uvedl před soudem a dodal, že s dívenkou plánoval svatbu a chtěl jednou vychovávat jejich děti.

„Určitě mě nechejte ve vazbě, pokud byste mě pustili, okamžitě unesu poškozenou a prchneme do Belize,“ vyjádřil se k otázce vazby. Soud také požádal o exemplární potrestání.

Matka prý nic nevěděla

Dívka vztah s Dostálem podle obžaloby přijala jako fakt, že má svého životního partnera, je do něj zamilovaná a plánuje s ním společnou budoucnost. Její matka před soudem připustila, že věděla o jejich „platonickém vztahu“, o jejich společných aktivitách sexuálního rázu prý nevěděla.

„Věděla jsem, že se koupali nazí. Převažovalo to, že jsem panu Dostálovi opravdu důvěřovala, že se sexuálními aktivitami počká, dokud dceři nebude patnáct let,“ prohlásila žena s tím, že věřila, že jde o nevinný vztah, „převážně na platonické úrovni“. „Říkala jsem si, že jí neublíží. Že člověk, který má někoho skutečně rád, tak by jí neublížil,“ dodala. Dostálův vztah s dcerou prý částečně neřešila proto, že její dědeček si babičku „vybral“, když jí bylo jedenáct let, a žili spolu šťastně až do smrti.

„Až ve vazbě jsem zjistila, kolik jsem toho nevěděla, kolik jsem toho měla a mohla vědět. Bohužel bylo to, jako by mi mozek nefungoval na plnou kapacitu, a je mi to velice líto. Takovou chybu, jako jsem udělala, takovou bych už neudělala,“ kála se obžalovaná před soudem.

Matka obchodování s lidmi odmítla



Žena před soudem uvedla, že s ní Dostál manipuloval a ona přejímala jeho názory. Obchodování s lidmi, ze kterého je obžalovaná, odmítla. „Odmítám část obžaloby ohledně obchodování s lidmi. Zároveň se přiznávám k nesprávnému jednání ohledně výchovy dítěte,“ uvedla před soudem obžalovaná matka zneužívané dívky.

Ta podle své matky vůči Dostálovi projevovala velkou náklonnost, a když například zjistila, že k němu nepojede na podzimní prázdniny, byla vůči své matce údajně odmítavá a agresívní. Žena připustila, že Dostál rodině několikrát finančně vypomohl, což označil za „investici do budoucna“.

Zmocněnec dcery obžalované se připojil s nárokem na nemajetkovou újmu, podle kterého po Dostálovi dívka žádá 700 tisíc korun a po své matce 200 tisíc. Policie Dostála zadržela letos v dubnu poté, co si Dostálova nevhodného chování vůči malé holčičce všimla žena v restauraci a natočila si jej na telefon.