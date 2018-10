Patrik Biskup, Právo

Soud rozhodl od stolu bez veřejného projednání věci tzv. trestním příkazem. „Úmyslně způsobil nebezpečí vážného znepokojení části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřoval poplašnou zprávu, která je nepravdivá,“ stojí v rozsudku.

Pokud si proti němu odsouzený nebo žalobce podají odpor, soud bude muset nařídit hlavní líčení.

Muž původem z Ruska pracuje jako strážný v jednom z klatovských hobby marketů. Svůj příspěvek umístil 16. září do veřejné skupiny Klatovy, která má téměř tisíc členů. Doslova napsal: „Plánuji bombový útok na náměstí. Kdo jde se mnou, tak si mě přidejte. Zabijeme co nejvíce lidí.“

Policie zadržela muže do hodiny



Mezi prvními zareagovaly na děsivou výzvu kamarádky pisatelovy přítelkyně se žádostí o vysvětlení, co to má znamenat. „Obviněný ji pak nabádal, aby jim odepsala, že u něho tu bombu viděla a ať počkají, až to bouchne,“ uvedl zdroj obeznámený s případem.

K policii se tehdy informace o výhrůžném vzkazu dostala velmi brzy. „Nebylo zapotřebí provádět nějaká rozsáhlá bezpečnostní opatření. Do hodiny jsme podezřelého zadrželi. Už během výslechu uvedl, že to nemyslel vážně. čekal prý jen na to, jaká bude reakce. Při následné domovní prohlídce jsme nenašli nic, co by ukazovalo na možnou realizaci jeho výhrůžek,“ řekl klatovský policejní šéf Jan Myslivec.