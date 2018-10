ok, jap, Novinky

Nehoda se stala kolem půl druhé odpoledne v Libocké ulici. Podle informací z místa najel řidič nejprve na chodník na pravé straně a pak pokračoval na chodník na protější stranu, kde narazil do sloupku, rozvaděče a plotu.

Při nehodě se zranili dva muži a dvě ženy. „Žena 82 let a muž 86 let, oba měli pohmožděný hrudník a muž zraněnou ruku. Záchranáři je převezli do Motola. Další 78letá žena a 80letý muž utrpěli úraz horní a dolní končetiny, pohmožděniny a oděrky, muž měl navíc pohmožděný hrudník. Převezeni byli do vojenské nemocnice,“ sdělila mluvčí záchranářů Jana Poštová.

„Při dopravní nehodě byl poškozen sloupek s elektrickými rozvaděči. Rozvodné závody jsou na místě a odpojili objekt od elektřiny. Hasiči následně odstraní vůz,“ uvedla mluvčí hasičů Kateřina Suchanská.

„Ulice Libocká byla kvůli nehodě a zásahu záchranářů uzavřena. Příčiny nehody policisté vyšetřují,“ doplnil mluvčí policie Tomáš Hulan.