Bublík dorazil do Orlové ve čtvrtek kolem šesté hodiny odpoledne. „Je to obrovská prodejní plocha, takže pravděpodobnost, že zvíře najdete, je velmi malá. Hadi v tomto období hledají místa, kde by hibernovali. Na místě pak může setrvat několik měsíců, proto jsem se snažil provozovnu ohřát a nechal jsem zapnout podlahové topení,” řekl Novinkám odborník.

„Měl jsem pak obrovské štěstí, že jsem kolem čtvrté hodiny ráno tu užovku mohl odchytit. Užovka se zrovna přemisťovala z vinotéky do tabáku,“ popsal odchyt Bublík. Podle něj docela běžné, že se v této době dostane do obydlí užovka nebo zmije.

Odchytem strávil asi deset hodin a hada následně předali do ostravské zoo, která rozhodne o jejím osudu. „Společnost postupovala skvěle, protože nebylo jisté, co je to za hada. Videozáznam jsem viděl a nebylo to z něj poznat, proto jsem se rozhodl do Orlové jet. Na záznamu bylo vidět jen malého zavalitého hada, což mohla být klidně zmije,“ vysvětlil herpetolog.

Odchycená užovka obojková

Kde se had v obchodě vzal, nechtěl Bublík spekulovat. Mohl se tam připlazit z venku nebo se tam mohl dostat jinou cestou.

Hada v obchodě hledali hasiči a odborníci od úterý. Plaza v úterý ráno zachytil kamerový systém. Od té doby byl obchod uzavřený. Během pátku se opět otevře.

Bublík minulý pátek odchytil jedovatou mambu zelenou v pražských Hlubočepech, odkud utekla v pondělí poté, co uštkla 30letou majitelku. Ta v pátek zemřela v nemocnici, smrt však nesouvisela s uštknutím. Hada následně hledali odborníci ze zoo i Bublík. Mamba se díky teplému počasí v pátek vydala ven a našli ji zahrádkáři na keři. Bublík ji během několika sekund chytil. [celá zpráva]

