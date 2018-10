bad, Novinky

Odvolací senát neměl pro Chloubovo odvolání pochopení a označil jej za důkaz o jeho fabulačních schopnostech. Podle soudu Chlouba měnil své výpovědi podle toho, jak se mu to hodilo v dané důkazní situaci.

„Ze svého pohledu tvrdí, do jak těžké situace se dostal, proč musel udělat támhleto a nemohl udělat tohle. Ale nevysvětlil, proč si do svého domu pozve čtrnáctiletou a šestnáctiletou holku a proč je tam škrtí,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

„Pokud jde o smrt poškozené, ta je neoddiskutovatelná. Obžalovaný může tvrdit, že jí škrtil málo nebo krátce, prostě ji uškrtil. Pokud jde o druhou poškozenou, tak obžalovaný sám uvedl, že ji škrtil mnohem déle a intenzivněji než první poškozenou, tak je s podivem, že to vůbec přežila. A tvrdit soudu, že šlo o nějaké erotické hrátky, to rozhodně není možné,“ zamítl kategoricky Chloubovy námitky Lněnička. Podle něj Chlouba musel vědět, obě dívky může svým jednáním usmrtit.

Odsouzený: Šlo o erotické hrátky



Chlouba v odvolání soudu navrhoval změnit právní kvalifikaci na těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a zabití, a podle toho také uložit mírnější trest. I to ale odvolací soud odmítl. Chlouba ve svém odvolání zpochybňoval i rozsudek ústeckého soudu.

Tvrdil, že se starší dívka na svém škrcení aktivně podílela. „Nevyvinula aktivní jednání proti tomu, abych jí svázal nohy k židli, do úst jí dal roubík a na obličej škrabošku,“ uvedl v odvolání Chlouba s tím, že šlo o „započetí a uskutečnění sexuálních hrátek, o kterých byla poškozená zpravena“. Rovněž poukázal na posudky soudních znalců, podle kterých má dívka tendence přehánět. Chlouba také odmítl, že by věděl, že škrcením může někoho zabít.

Martin Chlouba před ústeckým soudem (archivní snímek)

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Podobně odmítl tvrzení, že chtěl čtrnáctiletou dívku zavraždit. Argumentoval tím, že dívku znal jen krátce a ani nevěděl, že na chalupě v Dubici bude.

Vyráběl dětské porno



Chlouba loni v září v chalupě v Doubici na Děčínsku nejprve škrtil starší z obou dívek prádelní šňůrou. Dívku, se kterou dle svých slov asi rok žil, předtím připoutal k židli, s čímž měla souhlasit. Pak ji ale začal škrtit prádelní šňůrou, dokud neztratila vědomí.

Následně do chalupy přišla mladší z dívek. Chlouba ji nejprve omráčil paralyzérem, poté jí kolem krku omotal červený provaz, který visel ze zábradlí v patře domu. Provaz utáhl, sedl si na dívku a za provaz jí zvedal hlavu nad zem, v důsledku čehož děvče zemřelo. Chlouba tělo hodil do sklepa a starší z dívek odvezl asi dvacet kilometrů do České Kamenice, kde jí dal telefon, aby si mohla zavolat pomoc. Chlouba se pak pokusil o sebevraždu, když spolykal léky. Policie ale přijela dřív a odvezla ho do nemocnice na výplach žaludku.

Chlouba byl také odsouzen za zneužití dítěte k výrobě pornografie a za výrobu dětské pornografie. Podle znalců netrpí žádnou duševní nemocí ani deviací, preferuje však dívky na hranici dospívajících a dospělých žen. Podle psychologů je nezdrženlivý, emočně nestabilní, málo empatický, celkově nevyzrálý a má sklony k fabulaci. Často totiž mění své výpovědi.