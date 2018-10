ok, Novinky

Policisté vyjeli do ulice Gregorova, kam byli přivoláni z nedalekého hotelu, do kterého měl muž vběhnout máchat půlmetrovou mačetou. Na recepční vulgárně křičel, kde jsou ubytovaní hosté a přitom zarazil mačetu do pultu. Při odchodu pak poškodil ještě sloup.

Přijíždějícím policistům běžel muž naproti. „Muž s mačetou v ruce se rozeběhl proti služebnímu autu. Policisté muže vyzvali, aby zbraň odhodil a lehl si na zem. Tuto výzvu muž uposlechl a následně byl zadržen,“ informoval mluvčí policie Jan Daněk.

Čtyřiatřicetiletý muž následně nadýchal více než 2,5 promile alkoholu. Při výslechu muž uvedl, že se vracel z fotbalového zápasu a v autobusu na něj měli zaútočit fanoušci druhého týmu. Ti mu měli sebrat šálu.

„V domnění, že muži bydlí v hotelu nedaleko zastávky, kde vystoupili, si zašel domů pro mačetu, aby se domohl spravedlnosti. Dál uvedl, že svého jednání lituje, nikomu nechtěl ublížit a je ochotný vzniklou škodu uhradit,“ uzavřel Daněk.

Muž je podezřelý z trestného činu výtržnictví, případ bude projednávám ve zkráceném přípravné řízení.