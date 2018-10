Zdeněk Seiner, Právo

„K obchodování na burze jsem tíhnul odjakživa. Pro mě to byl úžasný svět,“ vysvětloval před soudem. Soudkyni Anně Sobotkové se snažil od prvního stání namluvit, že ona nerozumí burzovnímu světu a že vlastně není ničím vinen on, jenom nešťastné kotrmelce burzovních indexů. „Někdy holt padají akcie jako kámen do studny,“ krčil rameny.

Morch se pustil do obchodování na burze se skromnými vlastními prostředky, úsporami své družky. Přesvědčil svou matku a její sestru, aby mu svěřily peníze. Celkem sešlo půldruhého miliónu korun. Údajně první burzovní transakcí, s akciemi Unipetrolu, trefil do černého a pomohl si k sumě 43 tisíc korun. V té chvíli se z něj stal gambler kolosálních rozměrů.

S notebookem začal obcházet známé a na působivých grafech vlastní aplikace jim dokazoval, že zhodnotí jejich celoživotní úspory až o třicet procent. Prostředky svěřili v letech 2010 až 2016. Jenomže ztráty rostly, spirála se roztáčela.

Věřitelům došla trpělivost

Před koncem roku 2015 došla některým jeho věřitelům trpělivost a podali na něj trestní oznámení. „Není pravda, že jsem se jim vyhýbal, potřeboval jsem jen čas a klid na to, abych získal na burze jejich peníze zpátky,“ postěžoval si Morch.

Skupina věřitelů se dozvěděla, že Morch jejich milióny nejen prohrává na burze, ale kupuje si za ně i obrazy a grafiky. „Je to můj koníček, chtěl jsem si zřídit galerii a jejím provozem vydělat peníze, kterými bych splácel jejich půjčky. Jenomže oni mi vtrhli do domu a vyrabovali ho. Sebrali mi klíčky od auta. Blbci se na mě vrhli, pak už jsem neměl prostředky na to, abych na burze umazal ztráty a mohl jim vrátit peníze, které po mně najednou někteří okamžitě chtěli,“ vysvětloval v únoru soudu.

Soudkyně Anna Sobotková v rozsudku vyloučila Morchův dobrý úmysl a snahu peníze vrátit. „Musel si být vědom toho, že dlouhodobě nedosahuje ani zdaleka zhodnocení, které nabízí,“ napsala do rozsudku.