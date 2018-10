ok, Novinky

Napadení se odehrálo minulé úterý v Bohumíně v Čáslavské ulici, kde se trojice potkala. Pohádali se mezi sebou a dva mladiství se následně pokusili poškozenému strhnout batoh.

„Jeden z pachatelů měl poté poškozeného uchopil za zátylek, tím se napadený dostal do předklonu a pachatel ho kolenem kopl do obličeje. V útoku společně pokračovali pěstmi a údery do oblasti hlavy,“ popsala Viačková.

Útočníci následně utekli, aniž by cokoliv uloupili. Podle mluvčí se spor pravděpodobně týkal marihuany. Kriminalisté podezřelé po několika dnech dopadli a následně je obvinili z loupeže.