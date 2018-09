ape, Právo

Policie přijala oznámení o napadení v sobotu ráno. „Přijali jsme oznámení o napadení mladého muže dvojicí zatím neznámých mužů, po kterých pátráme,“ řekla Právu policejní mluvčí Alena Bartošová.

Matka muže zveřejnila výzvu po pátrání po svědcích na Facebooku. Prosím, hledáme svědky, kteří by napomohli dopadnout pachatele. Byl kopán do hlavy i přesto, že již byl v bezvědomí. Dám 20 000 Kč odměnu tomu, kdo mi najde pachatele tohoto brutálního činu. To byl pokus o vraždu,“ uvedla matka napadeného na sociální síti.

Muž má řadu zranění hlavně v obličeji, utrpěl mimo jiné otřes mozku. „Musíme se z toho všeho vzpamatovat, pořád doufáme, že nebude mít žádné trvalé následky a nepřijde o oko. Stále ale nemáme vyhráno, podle informací lékaře musíme počkat, až opadnou otoky,“ popsala matka pro Teplický deník.