Suranovský srazil loni v říjnu po půlnoci policejním autem u pražského Masarykova nádraží na tramvajovém pásu jedenadvacetiletou dívku. Podle obžaloby nepřizpůsobil rychlost jízdy a nepoužil výstražná zvuková a světelná zařízení.

Dívka narazila hlavou do předního skla policejní octavie, utrpěla polytraumata, pohmoždění a otok mozku, zlomeninu dolní čelisti, pohmoždění obou plic a další zranění. Především vzhledem k pohmoždění mozku bude její léčba trvat patrně více než rok s nejistými trvalými psychickými a fyzickými následky.

„Chci říct, že vím, že pan Suranovský to neudělal schválně. Každopádně se mi zničil kus života. Peníze nemáme, bydlíme s mámou v jedné místnosti, všude mi musí dělat doprovod. Nemůžu pracovat zatím, protože fyzicky na tom nejsem úplně nejlíp,“ uvedla u soudu s obtížemi dívka a dodala, že z osudného okamžiku si nepamatuje vůbec nic.

Nemohl srážce zabránit



Suranovský vypověděl, že s kolegou dostali hlášku o jakési rvačce na Žižkově a vyrazili tam z náměstí Republiky. Protože jim v cestě po silnici překáželo stojící auto, vjel Suranovský na tramvajový pás. Dívka mu prý vstoupila do cesty nečekaně. „Je mi velice líto, co se stalo. Nechtěl jsem poškozené ublížit a mrzí mě, že nastalo, co nastalo,“ prohlásil policista.

Zároveň ale obžalobu odmítl. „V té obžalobě, jak byla podána, se necítím vinen, protože jsem toho názoru, že mi do vozovky vešla nečekaně a já už nemohl reagovat jinak než tím úhybným manévrem,“ podotkl Suranovský.

Podle znalce z oboru dopravy Františka Štefáčka jel Suranovský ve chvíli střetu padesátikilometrovou rychlostí (+-10 km/h). Dívka mu podle znalce vstoupila do cesty asi dvacet metrů před srážkou. „Mohla odvrátit střet tím, kdyby v kritickou dobu vůbec nevstupovala do tramvajového pásu,“ prohlásil Štefáček.

Podle něj Suranovský zareagoval rychle a patrně nejlépe, jak mohl. „Reakce z jeho strany byla zaprvé rychlá a vůbec, že strhl volant doleva, bylo pro chodkyni polehčující,“ podotkl znalec.

Soud bude pokračovat v polovině listopadu, kdy budou přehrány záznamy z okolních kamer. Mohl by padnout i verdikt.