Dbalý ani druhý obžalovaný Michal Toběrný si rozsudek nepřišli vyslechnout.

Případ se týká zakázek z roku 2009, kdy nemocnice za 146 miliónů korun zadala digitalizaci chorobopisů a koupila Leksellův gama nůž za 140 miliónů Kč. Podle obžaloby přidělili Dbalý a jeho tehdejší náměstek Toběrný zakázky firmám svých kompliců, kteří za služby zaplatili reálným dodavatelům mnohem nižší cenu.

Tím podle spisu vznikla nemocnici škoda v řádu mnoha desítek miliónů korun. Státní zástupce Zdeněk Matula je navíc přesvědčen, že rozdíl mezi reálnou cenou služeb a částkou zaplacenou nemocnicí si rozdělili lékaři a šéfové nastrčených firem. Například Dbalý údajně z těchto dvou zakázek získal 28 miliónů korun.

Toběrný má jít podle rozsudku na osm let do vězení a zaplatit má pět miliónů korun. Dalších pět obžalovaných má strávit ve vězení 4 až 6 let. Patří mezi ně ředitelé firem nastrčených do zakázek nebo lidé, kteří pomáhali zakázky manipulovat. V součtu mají zaplatit 7,4 miliónu korun. Soud také řekl, že všichni společně mají nemocnici zaplatit způsobenou škodu přes 61 miliónů korun.

Soudní proces začal v lednu 2016, a zabral tak dva a tři čtvrtě roku. Všichni odsouzení vinu odmítli. Při obhajobě používali zejména argument, že se obžaloba opírá hlavně o deníček, který si psal Dbalý a který zachycuje detaily údajného korupčního jednání. Exšéf Homolky dokument označil za připravované literární dílo, v kterém se mísí realita a fikce.

Dbalý kvůli korupci čelí ještě dvěma dalším trestním stíháním. V dubnu začal městský soud projednávat případ týkající se smluv na poskytování právnických služeb uzavřených mezi lety 2008 a 2011. Ve třetí kauze související mimo jiné s dodávkou pro pracoviště navigované chirurgie ještě nebyla předložena obžaloba.