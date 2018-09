Jan Švábek, Právo

K nehodě došlo na jižním Plzeňsku loni v červnu. Šampalík cestou z vesnické akce vezl kamarády, s nimiž se znal přes 20 let. Nezvládl řízení, vyjel mimo vozovku a s vozem narazil do betonové vpusti. Výsledek: jeden mrtvý, dva vážně zranění.

Klatovskému lékaři teď hrozí až šest let za mřížemi. Státní zástupkyně Lenka Kocurová i s ohledem na předchozí bezúhonnost navrhuje soudu trest odnětí svobody na 12 až 14 měsíců, obhájce požaduje podmínku. Rozsudek by měl padnout příští čtvrtek.

„Dal bych cokoliv za to, aby tam tehdy zůstal můj život, každý den se za ten čin omlouvám a prosím o odpuštění. Prosím vás o shovívavost, abych se mohl vrátit do svého zaměstnání a splatit svůj velký dluh tím, že budu pečovat o zdraví lidí, “ kál se před soudem Šampalík.

Na zábavě, která se konala v Žinkovech na Plzeňsku, přitom uprostřed noci usedl za volant i přes to, že vypil dvě piva a několik panáků zelené. V krvi měl téměř dvě promile alkoholu. Šampalík a jeho obhájce uvedli, že se nejednalo o frajeřinu či úmysl, ale o snahu pomoct, protože kamarádi byli hodně opilí a spali u stolu.

„Bohužel mě napadlo to, čeho dodnes lituji. Rozhodl jsem se, že je odvezu domů, protože nesehnali žádný odvoz domů,“ řekl Šampalík. Všichni pak nasedli do vozu a vyrazili z Žinkov do Blovic. Autem to po sedmikilometrové trase mělo trvat deset minut. Šampalík prý cestu zvládal až do té doby, co se přiblížil krajnici, která se s automobilem utrhla.

„Uslyšel jsem obrovskou ránu, vystřelily airbagy. Dan visel hlavou dolů, byl v bezvědomí, chrčel, ale dýchal. Neodpovídal mi. Snažil jsem se najít i Milana, ale toho jsem nikde nenahmatal ani jsem ho neslyšel,“ uvedl Šampalík.

Mohl jsem takovému neštěstí zabránit. Daniel H., před soudem jako poškozený

Za necelou hodinu kolem projela dvě auta. Zastavilo až třetí. „Objevili se tři chlapci. Ptali se, kolik nás ve voze je a co se stalo. Pak přijeli hasiči a vyprostili nás. Mě naložili do sanitky, Dana do vrtulníku. V tu chvíli mně bylo jasné, že Milan asi zemřel,“ popsal Šampalík.

Ten už pozůstalé rodině po kamarádovi vyplatil milión korun a vzdal se řidičského průkazu. Všeobecná zdravotní pojišťovna po něm navíc požaduje 256 tisíc korun.

Před soudem vypovídal i poškozený Daniel H., který si inkriminovaný moment nepamatuje, a to údajně kvůli tomu, že byl po nehodě tři čtvrtě hodiny v bezvědomí. „Bylo pro mě těžké uvěřit tomu, co se stalo, protože jsme tohle nikdy nedělali. Dokonce jsme řízení v opilosti odsuzovali. Budu si to vyčítat taky, protože mám svůj rozum a mohl jsem takovému neštěstí zabránit,“ litoval u soudu.