Prahu zasáhla v pátek po 19. hodině bouřka doprovázená silným větrem. Zaměstnala především hasiče, kteří museli odstraňovat vyvrácené stromy, nebo utržené plechy.

„V průběhu hodiny a půl zasahovaly jednotky hasičů na území Prahy u více než 50 událostí, které byly spojeny se silným větrem,” uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Převrácený nafukovací hrad



V Bronzové ulici ve Stodůlkách převrátil silný vítr nafukovací hrad, ve kterém se podle oznámení měly nacházet děti. Na místo vyjelo několik jednotek hasičů a také posádky záchranné služby.

„Byli jsme přivoláni k převrácené nafukovací atrakci, ve které se měly nacházet děti. To se nakonec nepotvrdilo. Hasiči provedli kontrolu a zajištění stanu, ve kterém se v době příjezdu našich jednotek již nikdo nenacházel,” doplnil Kavka.

Zraněnou ženu převezli do Motola



V péči záchranářů však skončila vážně zraněná žena.

„Na místě zasahovala záchranářská i lékařská posádka. Společně si do své péče převzaly asi třicetiletou ženu, kterou záchranáři uvedli do umělého spánku, zajistili dýchací cesty a následně ji transportovali do motolské nemocnice,” řekla Novinkám mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Hasiči odstraňovali také několik stromů, které spadly na zaparkovaná auta. Zasahovali také u rozbitých skleněných výplní balkónů. Na Václavském náměstí převrátil silný vítr ohradu stavby. I zde museli nakonec zasahovat hasiči.