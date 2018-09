Patrik Biskup, Právo

Podle obžaloby od listopadu 2010 do dubna 2015 utajeně nakoupil na Slovensku dvě stovky úředně znehodnocených samopalů a přes třicet pistolí, které pak dál přeprodával neznámému Ukrajinci.

Tyto zbraně ale nesplňovaly požadavky české legislativy pro jejich znehodnocování a podle znalců se daly poměrně snadno reaktivovat. Právě nedostatečně znehodnocenými slovenskými samopaly, přestavěnými zpátky na použitelné, vraždili v roce 2015 v Paříži islámští teroristé.

Podle státního zástupce naše zákony nahlížejí na tyto zbraně jako na plně funkční. Jejich držitelé musí mít patřičný zbrojní pas a licenci. K obchodování s nimi v rámci Evropy je nutné povolení ministerstva průmyslu a obchodu. Nic z toho ale Václav B. neměl.

Vysloužil si tak obvinění ze zločinu nedovoleného ozbrojování a provedení obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence. Za to mu hrozí až osm let.

Žalobce je přesvědčen, že Václav B. o zákazu držení těchto zbraní v ČR věděl.

Poukázal především na to, že si je opatřoval pod různými identitami a nechal je doručovat na jiné adresy.

Podle svědka si zbraně nechával zprovoznit



Dokonce naznačil i možnost, že si sám nechal některé zbraně zpátky zprovoznit. Jeden ze svědků totiž tvrdí, že několik samopalů pro obžalovaného upravil do střelbyschopného stavu. Na jeho výpovědi ale vyšetřovatelé obvinění postavit nemohli.

„Muž trpí duševní poruchou a jeho věrohodnost je podle soudního znalce snížená. Nicméně popsal, že mu obviněný nosil zbraně, aby je reaktivoval. Za každý kus prý dostal odměnu v řádu stovek korun. Několik samopalů jsme také u něho našli. Tvrdil o nich, že patří obviněnému,“ řekl Právu zdroj, který zná detaily celého případu.

Ten svědek, co to říká, nemluví pravdu. Známe se spolu odmala, nějaké věci pro mě opravoval, ale ne tak, jak tvrdí Václav B.

Podle vyjádření Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva nebyly v případě samopalů znehodnoceny hlavní části zbraně. „Jednalo se pouze o znehodnocenou hlaveň, kterou lze obměnit za jinou funkční,“ konstatovali znalci.

Václav B. v reakci na obžalobu Právu řekl, že zbraně sice odporovaly české vyhlášce, ale nebyly střelbyschopné. „Do doby, než se stal ve Francii ten průšvih se slovenskými zbraněmi, to nikdo neřešil,“ uvedl obviněný muž.

„Zbraně sháněl pro sběratele“



Rozhodně popřel, že si znehodnocené zbraně nechával zpátky upravovat.

„Ten svědek, co to říká, nemluví pravdu. Známe se spolu odmala, nějaké věci pro mě opravoval, ale ne tak, jak tvrdí. Sám měl zájem o nějaké znehodnocené zbraně, tak jsem mu je objednával přes internet, se kterým neuměl pracovat. On to potom použije proti mně,“ uvedl dále Václav B.

Podle svých slov neprodával zbraně proto, aby je někdo dával do střelbyschopného stavu. O ukrajinském kupci tvrdí, že jeho identitu nezná.

„Řekl mi, že zbraně shání pro nějakého sběratele. Já jsem si na jednu přirazil pět stovek. Nebyl to bůhvíjaký kšeft, ale nedělal jsem to pro prachy. Kdybych věděl, že s tím někdo bude dělat nějaký blbosti, tak to prodám za úplně jiný peníze,“ uzavřel Václav B.