Ať chcípne, pronesl, když muži rozbil hlavu motykou. Dostal deset let

Jednou ranou rozbil muži hlavu motykou, teď má pykat deset let za pokus o vraždu. Šestapadesátiletému Antonu Gálovi, původem ze Slovenska, neuvěřil pražský městský soud, že si o čtyřiadvacet let mladší muž patrně rozbil hlavu sám, a poslal Gála do vězení. Po odpykání trestu nesmí vkročit pět let do Prahy. Verdikt ale není pravomocný, Slovák se proti němu odvolal.