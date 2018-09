Obžaloba: Unesl mladíka a nechal ho umírat v žumpě

Možná doufal, že si ještě zachrání život. Vhozen do více než dva metry hluboké kanalizační jímky, která byla do poloviny zaplněna výkaly a odpadní vodou, se snažil vydrápat ven. Nad jeho síly byl ale padesát kilo vážící poklop. Dvaadvacetiletý Dominik P. z Mladoboleslavska, kterého měl letos v lednu podle policie zavraždit o 25 let starší muž, se nakonec utopil.