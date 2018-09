Miloslav Hradil, Právo

K fyzickému incidentu byli po šesté hodině večer vysláni na žádost řidiče městští strážníci.

„Po příjezdu na místo hlídku kontaktoval oznamovatel, který uvedl, že na místě zaparkoval své vozidlo u krajnice před jedním z domů. Po chvíli vyšla z domu žena, která mu sdělila, že si přeje, aby vozidlo přeparkoval a nestál před jejím domem,“ popsal Právu v pátek počátek incidentu mluvčí Městské policie v Olomouci Petr Čunderle.

Údery násadou musely být silné. Svědčí o tom zhmožděniny na zádech řidiče.

FOTO: Městská policie Olomouc,

Muž podle něj auto odmítl přeparkovat, a sám strážníkům přiznal, že ženě sprostě vynadal. „Následně vyšel ze stejného domu muž, který měl řidiče fyzicky napadnout, a to dvěma údery hliníkovou násadou na smeták do zad,“ uvedl mluvčí.

Na ženu zaútočil ořechem



Útočník se podle něj k úderům na místě strážníkům přiznal. „Uvedl přitom, že řidič auta po jeho ženě hodil vlašský ořech a také ji tahal za triko,“ konstatoval Čunderle s tím, že všichni zúčastnění byli na místě poučeni, že celý případ bude oznámen správnímu orgánu k dalšímu řešení. Muži, který uštědřil řidiči rány, hrozí za spáchání přestupku proti občanskému soužití pokuta ve výši až dvacet tisíc korun.

Vyloučeno však není ani to, že jeho čin bude nakonec kvalifikován jako trestný. To v případě, že by si rány vyžádaly delší léčení. „Napadený na místě uvedl, že nežádá lékařské ošetření a že se k vyšetření lékařem dostaví v případě zdravotních komplikací,“ dodal Čunderle.